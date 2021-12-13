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"Газпром нефть" совместно с авиаотраслью начнут разработку зеленого топлива
"Газпром нефть" совместно с авиаотраслью начнут разработку зеленого топлива - РИА Новости, 13.12.2021
"Газпром нефть" совместно с авиаотраслью начнут разработку зеленого топлива
"Газпром нефть" совместно с Airbus, авиакомпаниями "Аэрофлот", S7 Group и "Волга-Днепр", а также авиационными институтами создали первую в России ассоциацию... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:50
2021-12-13T11:50
топливо
газпром нефть
россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Газпром нефть" совместно с Airbus, авиакомпаниями "Аэрофлот", S7 Group и "Волга-Днепр", а также авиационными институтами создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей экологичного авиационного топлива SAF, сообщила пресс-служба компании.SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким "углеродным следом" (выбросами парниковых газов в атмосферу Земли), произведенное на основе растительного сырья, оно же "зеленое" авиатопливо. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов по сравнению с обычным авиационным топливом."Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами. Первый полет самолета на биотопливе участники Евразийского SAF-альянса планируют провести не позднее 2024 года", - сообщили в "Газпром нефти". "Газпром нефть" и "Аэрофлот" ещё в сентябре заключили первое в России соглашение для разработки производства зелёного авиатоплива. Согласно договорённостям, ожидалось, что в рабочую группу разработки также войдут производители российской и иностранной авиатехники.Ключевой исследовательской площадкой альянса должен стать Технологический центр "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге, а опытные партии зелёного авиатоплива предполагается выпустить на Московском и Омском НПЗ, также принадлежащих компании."Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли. Сегодня вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации в России", - добавил глава Airbus в России Жюльен Франьятт.
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топливо, газпром нефть, россия
11:50 13.12.2021
 

"Газпром нефть" совместно с авиаотраслью начнут разработку зеленого топлива

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Газпром нефть" совместно с Airbus, авиакомпаниями "Аэрофлот", S7 Group и "Волга-Днепр", а также авиационными институтами создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей экологичного авиационного топлива SAF, сообщила пресс-служба компании.
SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким "углеродным следом" (выбросами парниковых газов в атмосферу Земли), произведенное на основе растительного сырья, оно же "зеленое" авиатопливо. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов по сравнению с обычным авиационным топливом.
Нефтеперерабатывающий завод Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:18
"Газпром нефть" нарастила выпуск бензина на своих НПЗ за 9 месяцев на 6,5%
"Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами. Первый полет самолета на биотопливе участники Евразийского SAF-альянса планируют провести не позднее 2024 года", - сообщили в "Газпром нефти". "Газпром нефть" и "Аэрофлот" ещё в сентябре заключили первое в России соглашение для разработки производства зелёного авиатоплива. Согласно договорённостям, ожидалось, что в рабочую группу разработки также войдут производители российской и иностранной авиатехники.
Ключевой исследовательской площадкой альянса должен стать Технологический центр "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге, а опытные партии зелёного авиатоплива предполагается выпустить на Московском и Омском НПЗ, также принадлежащих компании.
"Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ, "Газпром нефть" активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта", - прокомментировал замглавы "Газпром нефти" Анатолий Чернер, слова которого передаёт пресс-служба.
"Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли. Сегодня вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации в России", - добавил глава Airbus в России Жюльен Франьятт.
 
ТопливоГазпром нефтьРоссия
 
 
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