https://ria.ru/20211213/toplivo-1763425009.html

"Газпром нефть" совместно с авиаотраслью начнут разработку зеленого топлива

"Газпром нефть" совместно с авиаотраслью начнут разработку зеленого топлива - РИА Новости, 13.12.2021

"Газпром нефть" совместно с авиаотраслью начнут разработку зеленого топлива

"Газпром нефть" совместно с Airbus, авиакомпаниями "Аэрофлот", S7 Group и "Волга-Днепр", а также авиационными институтами создали первую в России ассоциацию... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:50

2021-12-13T11:50

2021-12-13T11:50

топливо

газпром нефть

россия

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Газпром нефть" совместно с Airbus, авиакомпаниями "Аэрофлот", S7 Group и "Волга-Днепр", а также авиационными институтами создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей экологичного авиационного топлива SAF, сообщила пресс-служба компании.SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким "углеродным следом" (выбросами парниковых газов в атмосферу Земли), произведенное на основе растительного сырья, оно же "зеленое" авиатопливо. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов по сравнению с обычным авиационным топливом."Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами. Первый полет самолета на биотопливе участники Евразийского SAF-альянса планируют провести не позднее 2024 года", - сообщили в "Газпром нефти". "Газпром нефть" и "Аэрофлот" ещё в сентябре заключили первое в России соглашение для разработки производства зелёного авиатоплива. Согласно договорённостям, ожидалось, что в рабочую группу разработки также войдут производители российской и иностранной авиатехники.Ключевой исследовательской площадкой альянса должен стать Технологический центр "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге, а опытные партии зелёного авиатоплива предполагается выпустить на Московском и Омском НПЗ, также принадлежащих компании."Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли. Сегодня вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации в России", - добавил глава Airbus в России Жюльен Франьятт.

https://ria.ru/20211117/benzin-1759461682.html

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топливо, газпром нефть, россия