https://ria.ru/20211213/tolmachevo-1763400171.html

Кафе в аэропорту Новосибирска снизили цены после мониторинга ФАС

Кафе в аэропорту Новосибирска снизили цены после мониторинга ФАС - РИА Новости, 13.12.2021

Кафе в аэропорту Новосибирска снизили цены после мониторинга ФАС

Кафе и рестораны в аэропорту Новосибирска снизили цены на услуги общественного питания после проведения мониторинга управления Федеральной антимонопольной... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:02

2021-12-13T10:02

2021-12-13T10:26

новосибирская область

новосибирск

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

толмачево (аэропорт)

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кафе и рестораны в аэропорту Новосибирска снизили цены на услуги общественного питания после проведения мониторинга управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Новосибирской области, говорится в сообщении ФАС,Ведомство указывает, что Новосибирское УФАС провело мониторинг формирования цен на услуги общественного питания в аэропорту "Толмачево". "Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта", - отмечает служба."По итогам отдельные предприятия ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых. Кроме того, организации расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47% ниже уже имеющейся в продаже и снизили на 10% цены на отдельные позиции кофе", - говорится в сообщении.ФАС подчеркивает, что служба и ее территориальные органы продолжат проводить контрольные мероприятия по мониторингу формирования цен на продукты в кафе и ресторанах аэропортов."В рамках проверок антимонопольные органы оценивают ценообразование, изучают причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов, в том числе, питьевой воды", - добавляет ФАС.

https://ria.ru/20211112/puteshestviya-1758464922.html

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новосибирская область, новосибирск, федеральная антимонопольная служба (фас россии), толмачево (аэропорт), россия, новости - туризм