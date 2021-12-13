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Туризм
https://ria.ru/20211213/tolmachevo-1763400171.html
Кафе в аэропорту Новосибирска снизили цены после мониторинга ФАС
Кафе в аэропорту Новосибирска снизили цены после мониторинга ФАС - РИА Новости, 13.12.2021
Кафе в аэропорту Новосибирска снизили цены после мониторинга ФАС
Кафе и рестораны в аэропорту Новосибирска снизили цены на услуги общественного питания после проведения мониторинга управления Федеральной антимонопольной... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:02
2021-12-13T10:26
новосибирская область
новосибирск
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
толмачево (аэропорт)
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кафе и рестораны в аэропорту Новосибирска снизили цены на услуги общественного питания после проведения мониторинга управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Новосибирской области, говорится в сообщении ФАС,Ведомство указывает, что Новосибирское УФАС провело мониторинг формирования цен на услуги общественного питания в аэропорту "Толмачево". "Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта", - отмечает служба."По итогам отдельные предприятия ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых. Кроме того, организации расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47% ниже уже имеющейся в продаже и снизили на 10% цены на отдельные позиции кофе", - говорится в сообщении.ФАС подчеркивает, что служба и ее территориальные органы продолжат проводить контрольные мероприятия по мониторингу формирования цен на продукты в кафе и ресторанах аэропортов."В рамках проверок антимонопольные органы оценивают ценообразование, изучают причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов, в том числе, питьевой воды", - добавляет ФАС.
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новосибирская область, новосибирск, федеральная антимонопольная служба (фас россии), толмачево (аэропорт), россия, новости - туризм
10:02 13.12.2021 (обновлено: 10:26 13.12.2021)
 
Кафе в аэропорту Новосибирска снизили цены после мониторинга ФАС

Кафе и рестораны в аэропорту Толмачево снизили цены после мониторинга ФАС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУсиление санитарного контроля в аэропорту
Усиление санитарного контроля в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кафе и рестораны в аэропорту Новосибирска снизили цены на услуги общественного питания после проведения мониторинга управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Новосибирской области, говорится в сообщении ФАС,
Ведомство указывает, что Новосибирское УФАС провело мониторинг формирования цен на услуги общественного питания в аэропорту "Толмачево". "Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта", - отмечает служба.
"По итогам отдельные предприятия ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых. Кроме того, организации расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47% ниже уже имеющейся в продаже и снизили на 10% цены на отдельные позиции кофе", - говорится в сообщении.
ФАС подчеркивает, что служба и ее территориальные органы продолжат проводить контрольные мероприятия по мониторингу формирования цен на продукты в кафе и ресторанах аэропортов.
"В рамках проверок антимонопольные органы оценивают ценообразование, изучают причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов, в том числе, питьевой воды", - добавляет ФАС.
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ТуризмНовосибирская областьНовосибирскФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Толмачево (аэропорт)РоссияНовости - Туризм
 
 
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