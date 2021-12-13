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Почему Россия не боится угроз от США? Отвечает Украина
На Украине признали бессмысленность экономических угроз в адрес России - РИА Новости, 13.12.2021
Почему Россия не боится угроз от США? Отвечает Украина
Угрозы американских политиков отключить Россию от системы SWIFT из-за слухов о "вторжении" на Украину не имеют реальной силы, рассказал экономист Александр... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:03
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сша
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дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Угрозы американских политиков отключить Россию от системы SWIFT из-за слухов о "вторжении" на Украину не имеют реальной силы, рассказал экономист Александр Хмелевский газете "Факты".Свое мнение он в первую очередь обосновал самой сутью SWIFT. Исключение кого-либо из участников невозможно по желанию одной стороны соглашения. После совместного решения стран ЕС только само банковское объединение может это сделать. Но оно не заинтересовано в этом, ведь российские банки платят немалые членские взносы, отметил эксперт. Кроме того, по словам Хмелевского, обмен информацией между финансовыми учреждениями можно построить без этой системы. "Например, для этого может использоваться интернет-банкинг, который в последние годы стал довольно популярным. То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи. При этом для зачисления средств на свой корреспондентский счет они могут использовать SWIFT-код своего банка-корреспондента", — пояснил экономист.Российские банки, зарегистрированные за границей, даже в случае отключения России от системы сохранят возможность в ней работать, сказал он. Для страны "это определенные имиджевые потери, но не экономические", подчеркнул Хмелевский. "Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан", — резюмировал он.В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину, и угрожают новыми ограничительными мерами, в том числе исключением страны из SWIFT.В Москве отвергают все нападки, заявляя, что ни для кого не представляют опасности, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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технологии, сша, москва, дмитрий песков, нато, swift, россия
14:03 13.12.2021 (обновлено: 14:51 13.12.2021)
 
На Украине признали бессмысленность экономических угроз в адрес России

"Факты": угрозы отключить Россию от SWIFT могут навредить имиджу, но не экономике

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Угрозы американских политиков отключить Россию от системы SWIFT из-за слухов о "вторжении" на Украину не имеют реальной силы, рассказал экономист Александр Хмелевский газете "Факты".
Свое мнение он в первую очередь обосновал самой сутью SWIFT. Исключение кого-либо из участников невозможно по желанию одной стороны соглашения. После совместного решения стран ЕС только само банковское объединение может это сделать. Но оно не заинтересовано в этом, ведь российские банки платят немалые членские взносы, отметил эксперт.
Кроме того, по словам Хмелевского, обмен информацией между финансовыми учреждениями можно построить без этой системы.
"Например, для этого может использоваться интернет-банкинг, который в последние годы стал довольно популярным. То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи. При этом для зачисления средств на свой корреспондентский счет они могут использовать SWIFT-код своего банка-корреспондента", — пояснил экономист.
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Российские банки, зарегистрированные за границей, даже в случае отключения России от системы сохранят возможность в ней работать, сказал он. Для страны "это определенные имиджевые потери, но не экономические", подчеркнул Хмелевский. "Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан", — резюмировал он.
В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину, и угрожают новыми ограничительными мерами, в том числе исключением страны из SWIFT.
В Москве отвергают все нападки, заявляя, что ни для кого не представляют опасности, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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