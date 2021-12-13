https://ria.ru/20211213/strelba-1763507265.html
Житель Курска, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба, пришел в полицию
Житель Курска, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба, пришел в полицию - РИА Новости, 13.12.2021
Житель Курска, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба, пришел в полицию
Молодой человек, который подозревается в том, что открыл огонь из травматического оружия и ранил пятерых охранников ночного клуба под Курском, сам явился в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:50
2021-12-13T16:50
2021-12-13T16:58
происшествия
курск
курский район
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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Молодой человек, который подозревается в том, что открыл огонь из травматического оружия и ранил пятерых охранников ночного клуба под Курском, сам явился в полицию, сообщил журналистам представитель УМВД по региону.По данным УМВД, около 23 часов воскресенья молодой человек после словесного конфликта ранил из травматического пистолета пятерых охранников ночного клуба в Курском районе области. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет."Личность молодого человека, подозреваемого в причинении огнестрельных ранений пятерым охранникам ночного клуба в Курском районе, установлена. Им оказался 21-летний житель города Курска... Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции", - сказал представитель УМВД.По его словам, молодой человек дает показания, решается вопрос о его задержании."Версия о том, что происшествие случилось в результате словесного конфликта, предварительно подтверждается", - отметил представитель УМВД.Полицией возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия", ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211210/strelba-1763114986.html
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происшествия, курск, курский район
16:50 13.12.2021 (обновлено: 16:58 13.12.2021)
Житель Курска, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба, пришел в полицию
Житель Курска, подозреваемый в стрельбе по охранникам ночного клуба, сам пришел в полицию