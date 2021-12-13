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Почти две тысячи семей воспользовались соцконтрактом в Липецкой области
Почти две тысячи семей воспользовались соцконтрактом в Липецкой области - РИА Новости, 13.12.2021
Почти две тысячи семей воспользовались соцконтрактом в Липецкой области
Помощь на основании социального контракта на открытие своего дела в 2021 году получили более 1800 семей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:49
2021-12-13T14:49
2021-12-13T14:49
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Помощь на основании социального контракта на открытие своего дела в 2021 году получили более 1800 семей Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, социальный контракт – это наиболее эффективная мера поддержки малоимущих, заключая его, граждане получают единовременно до 250 тысяч рублей, что позволяет им справиться со сложностями и начать все заново.Артамонов отметил, что в составлении бизнес-концепции желающим заключить соцконтракт активно помогают специалисты центра "Мой бизнес", Технопарка-Липецк и муниципальных администраций.
https://ria.ru/20211209/byudzhet-1762992838.html
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общество, липецкая область, игорь артамонов