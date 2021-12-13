https://ria.ru/20211213/solovev-1763566749.html

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Соловьева

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Соловьева - РИА Новости, 13.12.2021

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Соловьева

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Сергея Соловьева и назвал его совершенно особенным режиссером и... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T22:06

2021-12-13T22:06

2021-12-13T22:06

культура

михаил мишустин

сергей соловьев (режиссер)

новости культуры

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Сергея Соловьева и назвал его совершенно особенным режиссером и сценаристом, таланту которого были подвластны самые разные жанры, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Кинорежиссёр и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Соловьев снял фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви"."Сергей Александрович был совершенно особенным режиссером и сценаристом, таланту которого подвластны самые разные жанры – драмы, комедии, авантюрное кино. Его уникальность, непохожесть, любовь к экспериментам проявились с самых первых работ", - сказал он.Мишустин отметил, что, хотя Соловьева больше нет, остались его замечательные фильмы, его ученики и память о нем как о неординарном человеке. Каждый его фильм премьер-министр назвал яркой страницей из жизни автора, заставляющей зрителей чувствовать, думать и сопереживать.

https://ria.ru/20211213/solovev-1763550622.html

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михаил мишустин, сергей соловьев (режиссер), новости культуры