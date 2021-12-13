https://ria.ru/20211213/soglasheniya-1763466896.html
Кремль потребовал от Запада призвать Киев к выполнению Минских соглашений
Кремль потребовал от Запада призвать Киев к выполнению Минских соглашений - РИА Новости, 13.12.2021
Кремль потребовал от Запада призвать Киев к выполнению Минских соглашений
В Кремле хотели бы видеть от Запада призыв к Киеву выполнить обязательства по Минску-2 и прекратить провокации, а ситуация на юго-востоке Украины может быть... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:12
2021-12-13T14:12
2021-12-13T14:12
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Кремле хотели бы видеть от Запада призыв к Киеву выполнить обязательства по Минску-2 и прекратить провокации, а ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только путем прямых контактов Киева с ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если уж мы говорим о необходимости деэскалации на Украине, мы хотим видеть призывы какие-то в адрес Киева, чтобы Киев прекратил провокационную деятельность на линии разграничения. Но, к сожалению, мы не видим никаких обращений в адрес Киева. А еще больше мы бы приветствовали все-таки призыв к Киеву выполнить обязательства, которые у него есть, по Минским договоренностям. А еще бы больше мы приветствовали призыв в адрес Киева показать, что мирное урегулирования этой внутриукраинской проблемы является безальтернативной, и что оно возможно только путем налаживания прямого диалога между Киевом и представителями самопровозглашенных республик. Но, к сожалению, и таких заявлений мы ее видим", - сказал Песков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что страны G7 едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По сообщению агентства, обсуждения по этому вопросу на встрече глав МИД стран G7 в Ливерпуле "соответствовали" позиции президента США Джо Байдена. Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. Американский чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".Саммит министров иностранных дел стран G7 проходил в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Ранее президент РФ заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".Россия в ответ на обвинения Запада заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
https://ria.ru/20211212/zakharova-1763334210.html
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в мире, украина, дмитрий песков, g7, донбасс, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия
Кремль потребовал от Запада призвать Киев к выполнению Минских соглашений
Песков: в Кремле хотели бы видеть от Запада призыв к Киеву выполнить Минские соглашения
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
В Кремле хотели бы видеть от Запада призыв к Киеву выполнить обязательства по Минску-2 и прекратить провокации, а ситуация на юго-востоке Украины
может быть решена только путем прямых контактов Киева с ДНР
и ЛНР
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Если уж мы говорим о необходимости деэскалации на Украине, мы хотим видеть призывы какие-то в адрес Киева, чтобы Киев прекратил провокационную деятельность на линии разграничения. Но, к сожалению, мы не видим никаких обращений в адрес Киева. А еще больше мы бы приветствовали все-таки призыв к Киеву выполнить обязательства, которые у него есть, по Минским договоренностям. А еще бы больше мы приветствовали призыв в адрес Киева показать, что мирное урегулирования этой внутриукраинской проблемы является безальтернативной, и что оно возможно только путем налаживания прямого диалога между Киевом и представителями самопровозглашенных республик. Но, к сожалению, и таких заявлений мы ее видим", - сказал Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что страны G7
едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия
столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По сообщению агентства, обсуждения по этому вопросу на встрече глав МИД стран G7 в Ливерпуле
"соответствовали" позиции президента США Джо Байдена
. Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. Американский чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".
Саммит министров иностранных дел стран G7 проходил в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе
, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
Ранее президент РФ заявил, что Россию часто обвиняют в "неисполнении" минских договоренностей, но не могут сформулировать, что конкретно, это касается также ЛНР и ДНР. По его словам, "в минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта", "мы никогда с этим не соглашались и не согласимся", "мы таковыми не являемся".
Россия в ответ на обвинения Запада заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.