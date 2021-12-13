https://ria.ru/20211213/soglasheniya-1763436260.html

Глава МИД Люксембурга диагностировал "кому" у Минских соглашений

Глава МИД Люксембурга диагностировал "кому" у Минских соглашений - РИА Новости, 13.12.2021

Глава МИД Люксембурга диагностировал "кому" у Минских соглашений

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение украинского кризиса, но отметил, что Минские соглашения находятся "немного в коме". РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:36

2021-12-13T12:36

2021-12-13T12:36

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жан ассельборн

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люксембург

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение украинского кризиса, но отметил, что Минские соглашения находятся "немного в коме"."Я думаю, что нужно сказать, что украинский кризис нельзя решать военным средствами. А решение - Минск (минские соглашения - ред.). Минским соглашениям шесть лет, и в настоящее время они немного в коме", - заявил Ассельборн перед встречей глав МИД ЕС.Он добавил, что нормандская четверка формально все еще существует как формат урегулирования, "но она (четверка) не активна". "Не хватает политической воли сделать это, а это должно произойти", - заявил министр.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211205/obvineniya-1762274849.html

https://ria.ru/20211212/trebovaniya-1763374863.html

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