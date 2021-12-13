Глава МИД Люксембурга диагностировал "кому" у Минских соглашений
Глава МИД Люксембурга Ассельборн: Минские соглашения находятся "немного в коме"
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн
БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение украинского кризиса, но отметил, что Минские соглашения находятся "немного в коме".
"Я думаю, что нужно сказать, что украинский кризис нельзя решать военным средствами. А решение - Минск (минские соглашения - ред.). Минским соглашениям шесть лет, и в настоящее время они немного в коме", - заявил Ассельборн перед встречей глав МИД ЕС.
Он добавил, что нормандская четверка формально все еще существует как формат урегулирования, "но она (четверка) не активна". "Не хватает политической воли сделать это, а это должно произойти", - заявил министр.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.