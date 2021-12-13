https://ria.ru/20211213/sirii-1763513191.html

В список санкций ЕС по Сирии попали несколько российских компаний

В список санкций ЕС по Сирии попали несколько российских компаний - РИА Новости, 13.12.2021

В список санкций ЕС по Сирии попали несколько российских компаний

Европейский союз ввел санкции против нескольких российских компаний за разведку и добычу ресурсов в Сирии, говорится в опубликованных в официальном журнале... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:59

2021-12-13T16:59

2021-12-13T19:14

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БРЮССЕЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против нескольких российских компаний за разведку и добычу ресурсов в Сирии, говорится в опубликованных в официальном журнале Евросоюза решениях.Решение приняли на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе.Ограничения коснулись российских компаний "Велада", "Меркурий", "Евро полис".Меры предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.Западные страны неоднократно вводили санкции против России в связи с ситуацией в Сирии. В частности, весной 2017 года США установили ограничения против "Рособоронэкспорта", объединения "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральского тренировочного центра гражданской авиации, Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, а также 150-го авиационного ремонтного завода. В Вашингтоне утверждали, что их деятельность противоречит положениям закона о нераспространении оружия массового поражения, касающегося Сирии, Ирана и КНДР.В сентябре 2019 года США приняли аналогичные меры против российской компании, трех граждан и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, якобы создав схему по доставке авиационного топлива в страну. В частности, в санкционный список были включены российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению американского Минфина, с ранее находившейся под санкциями в связи с Украиной компанией "Совфрахт", суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту".

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