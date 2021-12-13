https://ria.ru/20211213/shtat-1763496242.html

ВТБ Лизинг намерен увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году

ВТБ Лизинг намерен увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году - РИА Новости, 13.12.2021

ВТБ Лизинг намерен увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году

ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:06

2021-12-13T16:06

2021-12-13T16:06

экономика

новости компаний - экономика

втб

втб лизинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_0:141:3829:2294_1920x0_80_0_0_7823b723363a97737a666d3494875abc.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%, сообщает пресс-служба ВТБ.До 2020 г. все задачи по цифровизации в ВТБ Лизинг решались исключительно с привлечением подрядчиков. В 2020 году в связи с ростом объема задач по данному направлению компания приняла решение об увеличение подразделения ИТ-разработки с целью повышения эффективности цифровизации бизнеса. Численность штата IT-специалистов ВТБ Лизинг росла на 50% ежегодно. Сегодня в компании работает около 150 сотрудников, среди которых разработчики, тестировщики и аналитики. К концу следующего года это число должно увеличиться до 230 человек.По словам директора по информационным технологиям ВТБ Лизинг Бориса Шелекасова, в ближайший год мы продолжим активно искать IT-специалистов: нам требуются системные аналитики, разработчики Angular, Oracle, Sharepoint, .NET, скрам мастера, системные администраторы.

https://ria.ru/20211129/prodazhi-1761294536.html

https://ria.ru/20211122/sotsproekty-1760194266.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, новости компаний - экономика, втб, втб лизинг