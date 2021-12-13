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ВТБ Лизинг намерен увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году
ВТБ Лизинг намерен увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году - РИА Новости, 13.12.2021
ВТБ Лизинг намерен увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году
ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:06
2021-12-13T16:06
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%, сообщает пресс-служба ВТБ.До 2020 г. все задачи по цифровизации в ВТБ Лизинг решались исключительно с привлечением подрядчиков. В 2020 году в связи с ростом объема задач по данному направлению компания приняла решение об увеличение подразделения ИТ-разработки с целью повышения эффективности цифровизации бизнеса. Численность штата IT-специалистов ВТБ Лизинг росла на 50% ежегодно. Сегодня в компании работает около 150 сотрудников, среди которых разработчики, тестировщики и аналитики. К концу следующего года это число должно увеличиться до 230 человек.По словам директора по информационным технологиям ВТБ Лизинг Бориса Шелекасова, в ближайший год мы продолжим активно искать IT-специалистов: нам требуются системные аналитики, разработчики Angular, Oracle, Sharepoint, .NET, скрам мастера, системные администраторы.
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экономика, новости компаний - экономика, втб, втб лизинг
16:06 13.12.2021
 

ВТБ Лизинг намерен увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году

© Fotolia / Francois DoisnelКомпьютеры в офисе
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Fotolia / Francois Doisnel
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%, сообщает пресс-служба ВТБ.
"На сегодняшний день до 30 процентов IT-разработок в компании осуществляются собственными силами. В следующем году этот показатель планируется довести до 50 процентов. Увеличение доли инсорсинга призвано служить повышению эффективности цифровизации бизнеса ВТБ Лизинг", - говорится в пресс-релизе.
До 2020 г. все задачи по цифровизации в ВТБ Лизинг решались исключительно с привлечением подрядчиков. В 2020 году в связи с ростом объема задач по данному направлению компания приняла решение об увеличение подразделения ИТ-разработки с целью повышения эффективности цифровизации бизнеса. Численность штата IT-специалистов ВТБ Лизинг росла на 50% ежегодно. Сегодня в компании работает около 150 сотрудников, среди которых разработчики, тестировщики и аналитики. К концу следующего года это число должно увеличиться до 230 человек.
"У нас сегодня очень много задач в области цифровизации. И мы видим, как значительно их решение позволяет повышать эффективность бизнеса. Например, результаты мониторинга влияния цифровизации на показатели эффективности автолизинга такие: операции на этапе бэк-офиса за два года ускорились у нас почти в три раза, а экономия времени на каждую сделку превысила 40 минут. При этом у менеджеров высвобождается до 7 тысяч часов в год за счет отсутствия необходимости выезжать к клиенту для подписания документов. Мы ожидаем, что изменения приведут и к росту индекса клиентской лояльности на уровне 2-3%", — отметил операционный директор ВТБ Лизинг Сергей Маринич.
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По словам директора по информационным технологиям ВТБ Лизинг Бориса Шелекасова, в ближайший год мы продолжим активно искать IT-специалистов: нам требуются системные аналитики, разработчики Angular, Oracle, Sharepoint, .NET, скрам мастера, системные администраторы.
"В ближайшей перспективе мы будем также искать специалистов со знаниями в области Data Warehouse, Data Science, архитектуры управления данными, T-SQL, PL SQL, Python, Postgres. При решении задач по цифровизации ВТБ Лизинг использует модель, при которой создаются кроссфункциональные команды по Agile-методологии, в состав которых входят IT-специалисты различного профиля, представители бизнес-заказчика, пользователи системы", — сказал Шелекасов.
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