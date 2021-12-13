https://ria.ru/20211213/sertifikaty-1763462043.html

Мурашко рассказал о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией

Мурашко рассказал о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией - РИА Новости, 13.12.2021

Мурашко рассказал о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации с Белоруссией является уже фактически техническим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:55

2021-12-13T13:55

2021-12-13T15:53

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации с Белоруссией является уже фактически техническим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вопрос признания сертификатов вакцинированных является на сегодняшний день уже фактически техническим",- сказал Мурашко на совместной коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации и министерства здравоохранения Республики Белоруссия.Он уточнил, что с министерством цифрового развития прорабатывается этот вопрос, за короткий промежуток времени это планируется реализовать.

https://ria.ru/20210217/vaktsinatsiya-1597915400.html

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белоруссия, вакцинация россиян от covid-19, в мире, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19