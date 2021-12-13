https://ria.ru/20211213/sertifikaty-1763462043.html
Мурашко рассказал о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией
Мурашко рассказал о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией - РИА Новости, 13.12.2021
Мурашко рассказал о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией
Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации с Белоруссией является уже фактически техническим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:55
2021-12-13T13:55
2021-12-13T15:53
белоруссия
вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации с Белоруссией является уже фактически техническим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вопрос признания сертификатов вакцинированных является на сегодняшний день уже фактически техническим",- сказал Мурашко на совместной коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации и министерства здравоохранения Республики Белоруссия.Он уточнил, что с министерством цифрового развития прорабатывается этот вопрос, за короткий промежуток времени это планируется реализовать.
https://ria.ru/20210217/vaktsinatsiya-1597915400.html
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белоруссия, вакцинация россиян от covid-19, в мире, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
13:55 13.12.2021 (обновлено: 15:53 13.12.2021)
Мурашко рассказал о взаимном признании COVID-сертификатов с Белоруссией
Глава Минздрава Мурашко: решение о признании COVID-сертификатов с Минском уже техническое