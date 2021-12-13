https://ria.ru/20211213/saratov-1763521400.html

Под завалами на месте обрушившейся стены дома в Саратове людей не нашли

Под завалами на месте обрушившейся стены дома в Саратове людей не нашли - РИА Новости, 13.12.2021

Под завалами на месте обрушившейся стены дома в Саратове людей не нашли

Спасатели не обнаружили людей под завалами на месте обрушения стены расселенного дома в центре Саратова, где пострадал человек, следователи начали проверку,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:41

2021-12-13T17:41

2021-12-13T18:18

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САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Спасатели не обнаружили людей под завалами на месте обрушения стены расселенного дома в центре Саратова, где пострадал человек, следователи начали проверку, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в правительстве региона информировали, что стена расселенного дома на углу улиц Рахова и Большая Казачья обрушилась, предположительно, в ходе работ по демонтажу здания, под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован."Спасатели областной службы спасения обследовали место обрушения на предмет наличия под завалами людей. Других пострадавших не имеется. Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, часть стены обрушилась на два автомобиля, один из которых был припаркован на обочине дороги, а другой проезжал мимо."Водитель автомобиля, находившегося на обочине, получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. Второй автомобиль также поврежден, его водитель, по предварительным данным, не пострадал", - пояснили в СУСК.

https://ria.ru/20211213/obrushenie-1763502087.html

https://ria.ru/20211125/moskva-1760767301.html

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происшествия, саратов, жилье, следственный комитет россии (ск рф), россия