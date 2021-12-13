https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763463819.html

В Кремле назвали заявление G7 о санкциях против России очередными угрозами

В Кремле назвали заявление G7 о санкциях против России очередными угрозами - РИА Новости, 13.12.2021

В Кремле назвали заявление G7 о санкциях против России очередными угрозами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление G7 по возможным санкциям против РФ, сказал, что это очередные угрозы, позиция понятна и не... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:01

2021-12-13T14:01

2021-12-13T14:01

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россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление G7 по возможным санкциям против РФ, сказал, что это очередные угрозы, позиция понятна и не надо ее повторять."Что касается очередных угроз в адрес России, предупреждения или угрозы, нам абсолютно понятна позиция, и не нужно повторять ее десять раз. Мы, единственное что хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована", - сказал Песков, комментируя заявление G7 по санкциям.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что страны G7 едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По сообщению агентства, обсуждения по этому вопросу на встрече глав МИД стран G7 в Ливерпуле "соответствовали" позиции президента США Джо Байдена. Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. Американский чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".Саммит министров иностранных дел стран G7 проходил в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ заявляли, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211213/gaz-1763456836.html

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в мире, украина, дмитрий песков, g7, санкции, россия