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https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763463819.html
В Кремле назвали заявление G7 о санкциях против России очередными угрозами
В Кремле назвали заявление G7 о санкциях против России очередными угрозами - РИА Новости, 13.12.2021
В Кремле назвали заявление G7 о санкциях против России очередными угрозами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление G7 по возможным санкциям против РФ, сказал, что это очередные угрозы, позиция понятна и не... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:01
2021-12-13T14:01
в мире
украина
дмитрий песков
g7
санкции
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление G7 по возможным санкциям против РФ, сказал, что это очередные угрозы, позиция понятна и не надо ее повторять."Что касается очередных угроз в адрес России, предупреждения или угрозы, нам абсолютно понятна позиция, и не нужно повторять ее десять раз. Мы, единственное что хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована", - сказал Песков, комментируя заявление G7 по санкциям.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что страны G7 едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По сообщению агентства, обсуждения по этому вопросу на встрече глав МИД стран G7 в Ливерпуле "соответствовали" позиции президента США Джо Байдена. Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. Американский чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".Саммит министров иностранных дел стран G7 проходил в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ заявляли, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211213/gaz-1763456836.html
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в мире, украина, дмитрий песков, g7, санкции, россия
14:01 13.12.2021
 
В Кремле назвали заявление G7 о санкциях против России очередными угрозами

Песков о заявлении G7 по возможным санкциям против России: очередные угрозы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление G7 по возможным санкциям против РФ, сказал, что это очередные угрозы, позиция понятна и не надо ее повторять.
"Что касается очередных угроз в адрес России, предупреждения или угрозы, нам абсолютно понятна позиция, и не нужно повторять ее десять раз. Мы, единственное что хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована", - сказал Песков, комментируя заявление G7 по санкциям.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что страны G7 едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. По сообщению агентства, обсуждения по этому вопросу на встрече глав МИД стран G7 в Ливерпуле "соответствовали" позиции президента США Джо Байдена. Неназванный представитель госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не изложила возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы будут реализованы очень быстро. Американский чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".
Саммит министров иностранных дел стран G7 проходил в Ливерпуле с 11 по 12 декабря.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ заявляли, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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