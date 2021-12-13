https://ria.ru/20211213/saakashvili-1763404578.html

Саакашвили попросил украинцев присоединиться к акции FreeMisha

Саакашвили попросил украинцев присоединиться к акции FreeMisha - РИА Новости, 13.12.2021

Саакашвили попросил украинцев присоединиться к акции FreeMisha

Заключенный бывший грузинский президент, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили попросил украинцев поддержать... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:25

2021-12-13T10:25

2021-12-13T10:25

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грузия

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владимир зеленский

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Заключенный бывший грузинский президент, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили попросил украинцев поддержать его и присоединиться к акции #FreeMisha в Facebook.Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается."Несмотря на все пытки и полностью срежиссированные политические процессы - это оценка Amnesty (международная правозащитная организация Amnesty International - ред.) и других компетентных организаций – я не сломался. Больше всего для меня было оскорблением, когда на многочисленной акции в поддержку меня полиция охотилась за украинскими флагами и с яростью их топтала. Я обращаюсь к вам за поддержкой. Присоединяйтесь к кампании #FreeMisha в Facebook, наклейками на машинах и домах! Люблю вас!" - написал Саакашвили.Он напомнил, что голодал 50 дней, его избивали и пытали и заявил, что "был очень близок к смерти".Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211211/saakashvili-1763267800.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211211/saakashvili-1763304130.html

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