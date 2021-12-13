https://ria.ru/20211213/rukopisi-1763497977.html

В Казани создадут Центр исламских рукописей

В Казани создадут Центр исламских рукописей - РИА Новости, 13.12.2021

В Казани создадут Центр исламских рукописей

Научный центр по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников из различных фондов будет создан в Казани в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:19

2021-12-13T16:19

2021-12-13T17:39

ульяновская область

москва

рустам минниханов

организация исламского сотрудничества

юнеско

марат хуснуллин

россия

республика татарстан

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Научный центр по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников из различных фондов будет создан в Казани в рамках подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает правительство РФ.Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин утвердил план основных мероприятий по подготовке и празднованию в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, включающий 71 мероприятие."В план включено создание в столице Татарстана научного центра по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников, хранящихся в фондах различных библиотек и научных учреждений", - говорится в сообщении.Хуснуллин отметил, что в Татарстане будет проведен ряд научных, культурных и просветительских мероприятий, которые позволят показать значимость принятия ислама Волжской Булгарией для объединения людей как в историческом прошлом, так и в наши дни, подчеркнуть уникальность пути развития и укрепление авторитета и имиджа России в исламском мире. Он подчеркнул, что президент страны не раз отмечал важность сохранения традиций межконфессионального мира, которые являются нашим богатством и достоянием.Вице-премьер напомнил, что в честь празднования в Казани ведется проработка вопроса строительства комплекса Соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, включающего музей, библиотеку и выставочно-лекционные залы. Помимо строительных преобразований, план включает организацию научных форумов, круглых столов и семинаров, а также проведение выставок, конкурсов, выпуск печатной и видеопродукции. Мероприятия и преобразования в рамках празднования запланированы также в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Москве и других регионах РФ.Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, ряд запланированных мероприятий имеют международное значение. В их числе заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" с участием руководства Организации исламского сотрудничества, международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit", мероприятия 45-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО."Все это позволит продемонстрировать мировому сообществу уникальность цивилизационного развития России, тесное переплетение культур Востока и Запада, гармоничное межрелигиозное взаимодействие", - сказал Минниханов.

https://ria.ru/20210605/prazdnovanie-1735959375.html

https://ria.ru/20210601/konkurs-1735092368.html

ульяновская область

москва

россия

республика татарстан (татарстан)

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ульяновская область, москва, рустам минниханов, организация исламского сотрудничества, юнеско, марат хуснуллин, россия, республика татарстан (татарстан), религия