16:19 13.12.2021 (обновлено: 17:39 13.12.2021)
В Казани создадут Центр исламских рукописей
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Научный центр по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников из различных фондов будет создан в Казани в рамках подготовки к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает правительство РФ.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин утвердил план основных мероприятий по подготовке и празднованию в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, включающий 71 мероприятие.
"В план включено создание в столице Татарстана научного центра по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников, хранящихся в фондах различных библиотек и научных учреждений", - говорится в сообщении.
Хуснуллин отметил, что в Татарстане будет проведен ряд научных, культурных и просветительских мероприятий, которые позволят показать значимость принятия ислама Волжской Булгарией для объединения людей как в историческом прошлом, так и в наши дни, подчеркнуть уникальность пути развития и укрепление авторитета и имиджа России в исламском мире. Он подчеркнул, что президент страны не раз отмечал важность сохранения традиций межконфессионального мира, которые являются нашим богатством и достоянием.
Вице-премьер напомнил, что в честь празднования в Казани ведется проработка вопроса строительства комплекса Соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, включающего музей, библиотеку и выставочно-лекционные залы. Помимо строительных преобразований, план включает организацию научных форумов, круглых столов и семинаров, а также проведение выставок, конкурсов, выпуск печатной и видеопродукции. Мероприятия и преобразования в рамках празднования запланированы также в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Москве и других регионах РФ.
Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, ряд запланированных мероприятий имеют международное значение. В их числе заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" с участием руководства Организации исламского сотрудничества, международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit", мероприятия 45-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Все это позволит продемонстрировать мировому сообществу уникальность цивилизационного развития России, тесное переплетение культур Востока и Запада, гармоничное межрелигиозное взаимодействие", - сказал Минниханов.