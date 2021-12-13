https://ria.ru/20211213/revaktsinatsiya-1763487787.html

Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода

Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода - РИА Новости, 13.12.2021

Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода

Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется в России раз в полгода, хотя некоторые страны сокращают этот срок, особенно там, где распространен штамм... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:36

2021-12-13T15:36

2021-12-13T15:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется в России раз в полгода, хотя некоторые страны сокращают этот срок, особенно там, где распространен штамм "омикрон", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на то, что мы и сертификат вакцинированного, и сертификат переболевшего установили сроком действия до года, тем не менее с учётом опыта, с учётом рекомендаций ВОЗ, настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вауцинирован, а не переболел, спустя полгода, во всяком случае пока все международные данные об этом свидетельствуют", - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.Она отметила, что некоторые страны принимают решение о более ранней ревакцинации, особенно там, где сейчас имеет распространение "омикрон".

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