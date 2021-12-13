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Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода - РИА Новости, 13.12.2021
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода
Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется в России раз в полгода, хотя некоторые страны сокращают этот срок, особенно там, где распространен штамм... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:36
2021-12-13T15:36
2021-12-13T15:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется в России раз в полгода, хотя некоторые страны сокращают этот срок, особенно там, где распространен штамм "омикрон", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на то, что мы и сертификат вакцинированного, и сертификат переболевшего установили сроком действия до года, тем не менее с учётом опыта, с учётом рекомендаций ВОЗ, настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вауцинирован, а не переболел, спустя полгода, во всяком случае пока все международные данные об этом свидетельствуют", - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.Она отметила, что некоторые страны принимают решение о более ранней ревакцинации, особенно там, где сейчас имеет распространение "омикрон".
РИА Новости
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коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:36 13.12.2021 (обновлено: 15:46 13.12.2021)
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода
Вице-премьер Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода