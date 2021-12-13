https://ria.ru/20211213/rada-1763450358.html

"Оппозиционная платформа" призвала депутатов Рады пойти на перевыборы

"Оппозиционная платформа" призвала депутатов Рады пойти на перевыборы - РИА Новости, 13.12.2021

"Оппозиционная платформа" призвала депутатов Рады пойти на перевыборы

Фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает депутатов Верховной рады Украины иметь "политическую совесть", сложить мандаты и пойти на... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:17

2021-12-13T13:17

2021-12-13T13:17

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает депутатов Верховной рады Украины иметь "политическую совесть", сложить мандаты и пойти на перевыборы в парламент.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет инициировать роспуск Верховной рады, так как сейчас он должен думать о стабильной ситуации в стране."Если парламент будет дистанцироваться от нужд людей, как это он делал весь этот год, то лучше уже иметь политическую совесть, сложить мандаты, так как предлагает наша фракция, распустить этот парламент и пусть народ Украины изберёт новых депутатов, которые будут ответственно относиться к тем обещаниям, которые они дают, идя к власти и пропагандируя себя защитниками людей", - сказал Бойко. Трансляцию вел телеканал "Рада".При этом он отметил, что Рада не может не реагировать на увеличение цены на энергоносители для промышленности.Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.

https://ria.ru/20211111/opros-1758591426.html

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь