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Белгородская облдума поддержала проект о QR-кодах

Белгородская облдума поддержала проект о QR-кодах - РИА Новости, 13.12.2021

Белгородская облдума поддержала проект о QR-кодах

Депутаты Белгородской областной думы большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:25

2021-12-13T14:25

2021-12-13T14:25

распространение коронавируса

вячеслав володин

белгородская областная дума

единая россия

госдума рф

владимир васильев

здоровье - общество

коронавирусы

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ВОРОНЕЖ, 13 дек - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, сообщил РИА Новости представитель заксобрания."Депутаты на сегодняшнем заседании поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах большинством голосов. За проголосовали 36 парламентариев, четверо - против", - сказал собеседник агентства.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Свои отзывы на них должны представить регионы.В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что один из проектов - о введении QR-кодов на транспорте - будет снят с рассмотрения. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться.

https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763460072.html

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