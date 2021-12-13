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"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах

"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 13.12.2021

"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах

Фракция "Единая Россия" в Госдуме совместно с правительством РФ планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:39

2021-12-13T12:39

2021-12-13T13:13

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме совместно с правительством РФ планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, заявил руководитель фракции единороссов Владимир Васильев."Единая Россия" совместно с правительством (разработает поправки - ред.), только так... В этом созыве "Единая Россия" как никогда плотно работает с правительством", - сказал Васильев журналистам по итогам встречи фракции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.

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