https://ria.ru/20211213/qr-kody-1763437361.html
"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах
"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 13.12.2021
"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах
Фракция "Единая Россия" в Госдуме совместно с правительством РФ планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:39
2021-12-13T12:39
2021-12-13T13:13
распространение коронавируса
единая россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
правительство рф
госдума рф
владимир васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f708ab2e30ee256533b123d6259c991a.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме совместно с правительством РФ планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, заявил руководитель фракции единороссов Владимир Васильев."Единая Россия" совместно с правительством (разработает поправки - ред.), только так... В этом созыве "Единая Россия" как никогда плотно работает с правительством", - сказал Васильев журналистам по итогам встречи фракции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения законопроектов о QR-кодах.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_6a6c819b4bd2205ec03fe2fc19c5cae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, правительство рф, госдума рф, владимир васильев
12:39 13.12.2021 (обновлено: 13:13 13.12.2021)
"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах
"Единая Россия" доработает с правительством законопроект о QR-кодах в общественных местах