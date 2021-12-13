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Власти Калужской области перенесли введение QR-кодов на 15 января 2022 года

Власти Калужской области перенесли введение QR-кодов на 15 января 2022 года - РИА Новости, 13.12.2021

Власти Калужской области перенесли введение QR-кодов на 15 января 2022 года

Правительство Калужской области приняло решение о переносе даты введения QR-кодов в регионе с 15 декабря текущего года на 15 января 2022 года, заявил губернатор РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:35

2021-12-13T20:35

2021-12-13T20:35

распространение коронавируса

калужская область

госдума рф

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области приняло решение о переносе даты введения QR-кодов в регионе с 15 декабря текущего года на 15 января 2022 года, заявил губернатор Владислав Шапша.Власти Калужской области 22 октября заявляли о введении QR-кодов в регионе с 15 декабря, поясняя, что дают время гражданам сделать прививку. Планировалось, что действующий QR-код или сертификат о вакцинации СOVID-19, а также отрицательный ПЦР-тест необходимо будет предъявлять при посещении ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания, организаций культуры, кинотеатров, спортивных и фитнес-центров, плавательных бассейнов.Шапша в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что многие воспользовались временем, что власти дали на вакцинацию. "На сегодняшний день более 543 тысяч жителей Калужской области сделали прививку, и мы видим, что это дает результат: люди стали меньше болеть, меньше госпитализаций", - сказал губернатор. По его словам, сейчас властям нужно разобраться, как быть людям, которые переболели ковидом, но не имеют подтверждающих документов."И сегодня вице-премьер … Татьяна Алексеевна Голикова сказала, что анализы на антитела с 2022 года станут основанием для получения сертификата переболевшего. В связи с этим мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов на месяц - до 15 января", - заявил губернатор.Ранее, выступая в Госдуме, Голикова сообщила, что людям, получавшим положительные ПЦР-тесты, после 1 января можно будет сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему COVID-19.

https://ria.ru/20211213/antiprivivochniki-1763548560.html

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калужская область, госдума рф, здоровье - общество, telegram (приложение), владислав шапша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код