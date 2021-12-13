https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763516293.html

Законопроект о QR-кодах на транспорте отправлен на доработку, заявил Турчак

Законопроект о QR-кодах на транспорте отправлен на доработку, заявил Турчак - РИА Новости, 13.12.2021

Законопроект о QR-кодах на транспорте отправлен на доработку, заявил Турчак

Рассмотрение законопроекта о предъявлении QR-кодов на транспорте отложено на неопределённый срок, на сегодняшний день законопроект не готов к принятию, сказал... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:17

2021-12-13T17:17

2021-12-13T17:17

распространение коронавируса

вячеслав володин

андрей турчак

единая россия

госдума рф

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рассмотрение законопроекта о предъявлении QR-кодов на транспорте отложено на неопределённый срок, на сегодняшний день законопроект не готов к принятию, сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте."Рассмотрение законопроекта о внесении изменений в "транспортное" законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределённый срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет "Единой России", руководство фракции и наши общественные приёмные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. На сегодняшний день законопроект не готов к принятию", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба ЕР.Кроме того, "Единая Россия" обобщила все общественные предложения и запросы в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. Турчак добавил, что диалог с правительством идет конструктивно, и партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту о "Санитарно-эпидемиологическом благополучии"."Наша основная задача - защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена", - заключил Турчак.

https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763459490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, андрей турчак, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии