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Мосгордума направила в Госдуму обращения жителей по проектам о QR-кодах

Мосгордума направила в Госдуму обращения жителей по проектам о QR-кодах - РИА Новости, 13.12.2021

Мосгордума направила в Госдуму обращения жителей по проектам о QR-кодах

Мосгордума в понедельник направила в Государственную думу обращения москвичей по законопроектам о QR-кодах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГД. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:21

2021-12-13T15:21

2021-12-13T15:21

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгордума в понедельник направила в Государственную думу обращения москвичей по законопроектам о QR-кодах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГД.Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников говорил, что в Госдуму направят более 5 тысяч обращений москвичей по этой теме."Обращения уже направлены в аппарат Государственной думы", - сообщили в пресс-службе.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, и все риски будут тщательно взвешены.Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян.

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