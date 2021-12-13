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В СПЧ оценили решение Госдумы снять законопроект о QR-кодах с рассмотрения

В СПЧ оценили решение Госдумы снять законопроект о QR-кодах с рассмотрения - РИА Новости, 13.12.2021

В СПЧ оценили решение Госдумы снять законопроект о QR-кодах с рассмотрения

Встреча президента России Владимира Путина с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека уже дала оперативные и важные... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:07

2021-12-13T15:07

2021-12-13T15:07

распространение коронавируса

общество

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

здоровье - общество

валерий фадеев

коронавирусы

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека уже дала оперативные и важные результаты, в том числе и по снятию с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте в нынешнем виде, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта - о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них представляли регионы. На заседании СПЧ 9 декабря Путин выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте на фоне пандемии коронавируса удастся избежать, и все риски будут тщательно взвешены. Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян."Мы удовлетворены тем, что встреча президента с членами СПЧ, на которой была поднята поистине "народная тема" - введение QR-кодов на транспорте и в общественных местах – уже дала оперативные и важные результаты", - цитирует Фадеева канал СПЧ в Telegram.Отмечается, что вице-премьер Татьяна Голикова объявила о новых решениях по второму законопроекту."Как мы и просили президента, власти учтут тех граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию; тех, кто не сдавал тесты на коронавирус, но переболели и имеют антитела; тех, кто привился иностранными вакцинами", - цитирует Фадеева Telegram-канал.Указано, что имеющих медотвод будут пускать в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту."Это абсолютно правильный шаг навстречу обществу, которое уже длительное время находится в весьма напряженном состоянии. Это те самые понимание и деликатность, о важности проявлении которых мы говорили главе государства. Нельзя подходить к различным ситуациям с единым негибким мерилом", - полагает глава СПЧ.Он также приветствовал заявление главы Комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, пообещавшего ко второму чтению отшлифовать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, чтобы "прояснить все вопросы и сделать его удобным, понятным и правильным"."Со своей стороны готовы принять в этом активное участие", - приводятся слова Фадеева.Также, по его словам, СПЧ готов взаимодействовать с Минтрансом по внесению поправок в законопроект о кодах на транспорте.

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