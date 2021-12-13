https://ria.ru/20211213/protivogaz-broneshlem-1763385910.html
В России изобрели противогаз для защиты от оружия массового поражения
В России изобрели противогаз для защиты от оружия массового поражения - РИА Новости, 13.12.2021
В России изобрели противогаз для защиты от оружия массового поражения
Специалисты 27-го научного центра Минобороны России спроектировали инновационное средство защиты - бронешлем-противогаз, защищающий как от воздействия оружия... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T03:12
2021-12-13T03:12
2021-12-13T03:12
наука
безопасность
технологии
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
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россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты 27-го научного центра Минобороны России спроектировали инновационное средство защиты - бронешлем-противогаз, защищающий как от воздействия оружия массового поражения, так и от "обычных" поражающих элементов (патроны, осколки), следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.Согласно описанию изобретения, шлем состоит из корпуса, защитного стекла - забрала, переговорного устройства, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов (ФСЭ), а также устройства для безопасного приема жидкости.При этом для защиты органов дыхания применяют съемные ФСЭ двух или трех типов, которые можно оперативно выбрать, в зависимости от того, какое именно химоружие применяет противник. Данные фильтры, выполненные в виде плоских дисков, разделенных на сегменты, заполненные сорбентом, расположены симметрично с обеих сторон шлема в области уха-виска.Согласно реферату, применяемые в шлеме фильтры способны защитить военнослужащих от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, промышленных токсичных химикатов и биологических средств.Среди других достоинств бронешлема-противогаза - работа в режиме "наготове" с возможностью перейти в "боевое" положение при угрозе применение химоружия в течение 3-4 секунд, что снижает вероятность поражения войск до 50 раз по сравнению с существующими средствами индивидуальной защиты.Обосновывая целесообразность данного изобретения, ученые приводят описание другого создававшегося в России шлема-противогаза. По мнению специалистов 27-го научного центра МО РФ, предыдущие модели подобных шлемов обладают рядом недостатков. Так, на них нельзя менять фильтры, само их расположение в лицевой части шлема, а не на висках, мешает стрельбе, отсутствовала возможность переключать противогаз между пассивным и рабочим режимом, из-за чего его аккумулятор быстро разряжается. Предполагается, что в разработке российских военных специалистов эти и другие изъяны будут устранены.
https://na.ria.ru/20181003/1529802165.html
https://ria.ru/20211111/drony-1758491132.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия
В России изобрели противогаз для защиты от оружия массового поражения
Роспатент: в России изобрели противогаз-бронешлем для защиты от оружия массового поражения
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Специалисты 27-го научного центра Минобороны России
спроектировали инновационное средство защиты - бронешлем-противогаз, защищающий как от воздействия оружия массового поражения, так и от "обычных" поражающих элементов (патроны, осколки), следует из документа, размещенного на сайте Роспатента
.
Согласно описанию изобретения, шлем состоит из корпуса, защитного стекла - забрала, переговорного устройства, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов (ФСЭ), а также устройства для безопасного приема жидкости.
При этом для защиты органов дыхания применяют съемные ФСЭ двух или трех типов, которые можно оперативно выбрать, в зависимости от того, какое именно химоружие применяет противник. Данные фильтры, выполненные в виде плоских дисков, разделенных на сегменты, заполненные сорбентом, расположены симметрично с обеих сторон шлема в области уха-виска.
Согласно реферату, применяемые в шлеме фильтры способны защитить военнослужащих от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, промышленных токсичных химикатов и биологических средств.
Среди других достоинств бронешлема-противогаза - работа в режиме "наготове" с возможностью перейти в "боевое" положение при угрозе применение химоружия в течение 3-4 секунд, что снижает вероятность поражения войск до 50 раз по сравнению с существующими средствами индивидуальной защиты.
Обосновывая целесообразность данного изобретения, ученые приводят описание другого создававшегося в России
шлема-противогаза. По мнению специалистов 27-го научного центра МО РФ, предыдущие модели подобных шлемов обладают рядом недостатков. Так, на них нельзя менять фильтры, само их расположение в лицевой части шлема, а не на висках, мешает стрельбе, отсутствовала возможность переключать противогаз между пассивным и рабочим режимом, из-за чего его аккумулятор быстро разряжается. Предполагается, что в разработке российских военных специалистов эти и другие изъяны будут устранены.