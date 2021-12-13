https://ria.ru/20211213/promyshlennost-1763530227.html
Кубань планирует нарастить темпы развития промышленности
Кубань планирует нарастить темпы развития промышленности - РИА Новости, 13.12.2021
Кубань планирует нарастить темпы развития промышленности
Промышленность Краснодарского края на сегодняшний день показывает рост больше, чем в среднем по стране, однако регион намерен достичь еще большего развития... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:21
2021-12-13T18:21
2021-12-13T18:21
краснодарский край
экономика
технологии
крымский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Промышленность Краснодарского края на сегодняшний день показывает рост больше, чем в среднем по стране, однако регион намерен достичь еще большего развития этого сектора, реализовав целый ряд инициатив.Кубань приняла решение возродить промышленную отрасль еще шесть лет назад. Тогда была разработана собственная программа по развитию направления, ее финансирование начиналось с 14 миллионов рублей, теперь оно достигло 1 миллиарда в год.В целом за 10 месяцев 2021 года промпредприятия края реализовали продукцию на сумму почти 340 миллиардов рублей с ростом на 32,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Высокие показатели обеспечили производители металлургической продукции, строительных материалов, готовых металлических изделий и химических веществ. Всего с начала года индекс промышленного производства в Краснодарском крае вырос на 114,2%.На рост показателей, в том числе повлияло получение предприятиями субсидий в рамках госпрограммы по развитию промышленности.Фонд развития промышленностиВ 2018 году по поручению губернатора и при поддержке президента в крае был создан региональный Фонд развития промышленности - для повышения доступности займов для финансирования предприятий промышленности.Фонд выдает целевые займы промпредприятиям по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 миллионов рублей. Сегодня действует 13 программ льготного заемного финансирования для промышленников Краснодарского края. Как уточняют краевые власти, подача и рассмотрение документов осуществляются в электронном виде.Промышленные паркиЕще одним стимулом для развития отрасли стало создание индустриальных парков. На сегодняшний день в регионе действуют 4 промышленных парка, на территории которых работают более 20 крупных производств. Компании создали две тысячи рабочих мест. Для резидентов предусмотрены льготы по налогам на прибыль и имущество.В настоящий момент руководство прорабатывает с инвесторами создание не менее 10 промпарков для малого и среднего предпринимательства. В том числе рассматривается возможность создания промышленного парка в Крымском районе Краснодарского края.Помимо этого, по инициативе губернатора региона и в соответствии с решением кубанских законодателей департамент промышленной политики Кубани был переименован в министерство промышленной политики края. Как пояснил глава края, такое решение было принято, исходя из результатов развития промышленного производства в регионе.
https://ria.ru/20211028/fond-1756735529.html
https://ria.ru/20211208/predpriyatiya-1762846622.html
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экономика, технологии, крымский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости.
Промышленность Краснодарского края
на сегодняшний день показывает рост больше, чем в среднем по стране, однако регион намерен достичь еще большего развития этого сектора, реализовав целый ряд инициатив.
Кубань приняла решение возродить промышленную отрасль еще шесть лет назад. Тогда была разработана собственная программа по развитию направления, ее финансирование начиналось с 14 миллионов рублей, теперь оно достигло 1 миллиарда в год.
В целом за 10 месяцев 2021 года промпредприятия края реализовали продукцию на сумму почти 340 миллиардов рублей с ростом на 32,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Высокие показатели обеспечили производители металлургической продукции, строительных материалов, готовых металлических изделий и химических веществ. Всего с начала года индекс промышленного производства в Краснодарском крае вырос на 114,2%.
На рост показателей, в том числе повлияло получение предприятиями субсидий в рамках госпрограммы по развитию промышленности.
Фонд развития промышленности
В 2018 году по поручению губернатора и при поддержке президента в крае был создан региональный Фонд развития промышленности - для повышения доступности займов для финансирования предприятий промышленности.
"У нас в крае промышленность показывает рост больше, чем в среднем по стране. С учетом докапитализации фонда промышленности это совсем другая ответственность. Здесь уже надо быть не просто статистами, а планировать работу так, чтобы добиться ещё большего роста и развития этого сектора экономики в регионе", – заявил глава края Вениамин Кондратьев
.
Фонд выдает целевые займы промпредприятиям по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 миллионов рублей. Сегодня действует 13 программ льготного заемного финансирования для промышленников Краснодарского края. Как уточняют краевые власти, подача и рассмотрение документов осуществляются в электронном виде.
Промышленные парки
Еще одним стимулом для развития отрасли стало создание индустриальных парков. На сегодняшний день в регионе действуют 4 промышленных парка, на территории которых работают более 20 крупных производств. Компании создали две тысячи рабочих мест. Для резидентов предусмотрены льготы по налогам на прибыль и имущество.
В настоящий момент руководство прорабатывает с инвесторами создание не менее 10 промпарков для малого и среднего предпринимательства. В том числе рассматривается возможность создания промышленного парка в Крымском районе
Краснодарского края.
Помимо этого, по инициативе губернатора региона и в соответствии с решением кубанских законодателей департамент промышленной политики Кубани был переименован в министерство промышленной политики края. Как пояснил глава края, такое решение было принято, исходя из результатов развития промышленного производства в регионе.