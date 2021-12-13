https://ria.ru/20211213/promyshlennost-1763530227.html

Кубань планирует нарастить темпы развития промышленности

Кубань планирует нарастить темпы развития промышленности - РИА Новости, 13.12.2021

Кубань планирует нарастить темпы развития промышленности

Промышленность Краснодарского края на сегодняшний день показывает рост больше, чем в среднем по стране, однако регион намерен достичь еще большего развития... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:21

2021-12-13T18:21

2021-12-13T18:21

краснодарский край

экономика

технологии

крымский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Промышленность Краснодарского края на сегодняшний день показывает рост больше, чем в среднем по стране, однако регион намерен достичь еще большего развития этого сектора, реализовав целый ряд инициатив.Кубань приняла решение возродить промышленную отрасль еще шесть лет назад. Тогда была разработана собственная программа по развитию направления, ее финансирование начиналось с 14 миллионов рублей, теперь оно достигло 1 миллиарда в год.В целом за 10 месяцев 2021 года промпредприятия края реализовали продукцию на сумму почти 340 миллиардов рублей с ростом на 32,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Высокие показатели обеспечили производители металлургической продукции, строительных материалов, готовых металлических изделий и химических веществ. Всего с начала года индекс промышленного производства в Краснодарском крае вырос на 114,2%.На рост показателей, в том числе повлияло получение предприятиями субсидий в рамках госпрограммы по развитию промышленности.Фонд развития промышленностиВ 2018 году по поручению губернатора и при поддержке президента в крае был создан региональный Фонд развития промышленности - для повышения доступности займов для финансирования предприятий промышленности.Фонд выдает целевые займы промпредприятиям по льготным ставкам от 1% до 4,5% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 100 миллионов рублей. Сегодня действует 13 программ льготного заемного финансирования для промышленников Краснодарского края. Как уточняют краевые власти, подача и рассмотрение документов осуществляются в электронном виде.Промышленные паркиЕще одним стимулом для развития отрасли стало создание индустриальных парков. На сегодняшний день в регионе действуют 4 промышленных парка, на территории которых работают более 20 крупных производств. Компании создали две тысячи рабочих мест. Для резидентов предусмотрены льготы по налогам на прибыль и имущество.В настоящий момент руководство прорабатывает с инвесторами создание не менее 10 промпарков для малого и среднего предпринимательства. В том числе рассматривается возможность создания промышленного парка в Крымском районе Краснодарского края.Помимо этого, по инициативе губернатора региона и в соответствии с решением кубанских законодателей департамент промышленной политики Кубани был переименован в министерство промышленной политики края. Как пояснил глава края, такое решение было принято, исходя из результатов развития промышленного производства в регионе.

https://ria.ru/20211028/fond-1756735529.html

https://ria.ru/20211208/predpriyatiya-1762846622.html

https://ria.ru/20211026/subsudii-1756378612.html

https://ria.ru/20211209/kuban-1763018256.html

крымский район

краснодарский край

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экономика, технологии, крымский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности