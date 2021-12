https://ria.ru/20211213/produkty-1763483826.html

Эти продукты могут убить вас

Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти на 40 процентов - РИА Новости, 13.12.2021

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Употребление продуктов высокой степени переработки может пагубно сказаться на здоровье и привести к преждевременной смерти, пишет портал Eat This, Not That.Автор статьи Клара Ольшански, ссылаясь на исследование в журнале European Heart Journal, утверждает, что подобный рацион на 40 процентов повышает риск раннего летального исхода у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Как пояснил канадский эксперт в области общественного здравоохранения Энди де Сантис, к таким продуктам относятся в том числе пшеничная мука, гамбургеры и хот-доги, сливочное масло, сливки и жирные молочные продукты."Людям стоит задуматься о возвращении к традиционному питанию, которое резко ограничивает количество продуктов высокой степени переработки и отдает предпочтение домашней еде и необработанным продуктам", — отметила автор исследования Мариялаура Боначчо.Она подчеркнула, что полностью отказаться от вредной еды практически невозможно: согласно статистике, она составляет половину суточной нормы калорий для человека. Однако стремиться к снижению ее доли в рационе все же стоит, заключила Боначчо.

