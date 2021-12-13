https://ria.ru/20211213/produkty-1763483826.html
Эти продукты могут убить вас
Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти на 40 процентов - РИА Новости, 13.12.2021
Эти продукты могут убить вас
Употребление продуктов высокой степени переработки может пагубно сказаться на здоровье и привести к преждевременной смерти, пишет портал Eat This, Not That. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:22
2021-12-13T15:22
2021-12-13T16:52
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_e9268bc3512af895b8d817503a237816.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Употребление продуктов высокой степени переработки может пагубно сказаться на здоровье и привести к преждевременной смерти, пишет портал Eat This, Not That.Автор статьи Клара Ольшански, ссылаясь на исследование в журнале European Heart Journal, утверждает, что подобный рацион на 40 процентов повышает риск раннего летального исхода у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Как пояснил канадский эксперт в области общественного здравоохранения Энди де Сантис, к таким продуктам относятся в том числе пшеничная мука, гамбургеры и хот-доги, сливочное масло, сливки и жирные молочные продукты."Людям стоит задуматься о возвращении к традиционному питанию, которое резко ограничивает количество продуктов высокой степени переработки и отдает предпочтение домашней еде и необработанным продуктам", — отметила автор исследования Мариялаура Боначчо.Она подчеркнула, что полностью отказаться от вредной еды практически невозможно: согласно статистике, она составляет половину суточной нормы калорий для человека. Однако стремиться к снижению ее доли в рационе все же стоит, заключила Боначчо.
https://rsport.ria.ru/20211213/schitovidka-1763381746.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_302:0:5294:3744_1920x0_80_0_0_957207a77fcafeb1b1854e308f47840c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество
15:22 13.12.2021 (обновлено: 16:52 13.12.2021)
Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти на 40 процентов
Портал Eat This, Not That перечислил продукты, повышающие смертность на 40 процентов
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Употребление продуктов высокой степени переработки может пагубно сказаться на здоровье и привести к преждевременной смерти, пишет портал Eat This, Not That
.
Автор статьи Клара Ольшански, ссылаясь на исследование в журнале European Heart Journal, утверждает, что подобный рацион на 40 процентов повышает риск раннего летального исхода у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Как пояснил канадский эксперт в области общественного здравоохранения Энди де Сантис, к таким продуктам относятся в том числе пшеничная мука, гамбургеры и хот-доги, сливочное масло, сливки и жирные молочные продукты.
"Людям стоит задуматься о возвращении к традиционному питанию, которое резко ограничивает количество продуктов высокой степени переработки и отдает предпочтение домашней еде и необработанным продуктам", — отметила автор исследования Мариялаура Боначчо.
Она подчеркнула, что полностью отказаться от вредной еды практически невозможно: согласно статистике, она составляет половину суточной нормы калорий для человека. Однако стремиться к снижению ее доли в рационе все же стоит, заключила Боначчо.