Причина нападения на православную гимназию в Серпухове. Версия ученицы

Ученица гимназии в Серпухове назвала возможную причину нападения
Ученица православной гимназии в Серпухове назвала возможную причину нападения выпускника
© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанкАвтомобили экстренных оперативных служб у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученица православной гимназии в подмосковном Серпухове рассказала телеканалу "Звезда", почему выпускник мог напасть на заведение.
"Могу сказать, что он был добрым и позитивным. Он часто улыбался, никто не мог ожидать такого, что это сделает именно он", — уточнила девочка.
Она предположила, что молодой человек решил устроить взрыв на крыльце школы из-за непростых отношений с учителями.
По данным Следственного комитета, бывший воспитанник православной приходской гимназии совершил подрыв самодельного устройства на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях Серпуховского монастыря. Пострадали как минимум десять человек. Сам нападавший выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Ее ученики получают гуманитарное образование с первого по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащихся также знакомят с основными направлениями православной культуры, в том числе историей РПЦ, православным катехизисом, в заведении преподают церковнославянский и латинский языки. В классах от восьми до 16 человек.