https://ria.ru/20211213/prichina-1763481473.html

Причина нападения на православную гимназию в Серпухове. Версия ученицы

Ученица гимназии в Серпухове назвала возможную причину нападения - РИА Новости, 13.12.2021

Причина нападения на православную гимназию в Серпухове. Версия ученицы

в подмосковном Серпухове рассказала телеканалу "Звезда", почему выпускник мог напасть на заведение. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:12

2021-12-13T15:12

2021-12-13T15:12

происшествия

серпухов

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученица православной гимназии в подмосковном Серпухове рассказала телеканалу "Звезда", почему выпускник мог напасть на заведение.Она предположила, что молодой человек решил устроить взрыв на крыльце школы из-за непростых отношений с учителями.По данным Следственного комитета, бывший воспитанник православной приходской гимназии совершил подрыв самодельного устройства на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях Серпуховского монастыря. Пострадали как минимум десять человек. Сам нападавший выжил и находится в реанимации в тяжелом состоянии.Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.Православная классическая гимназия работает в Серпухове с 2001 года. Ее ученики получают гуманитарное образование с первого по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащихся также знакомят с основными направлениями православной культуры, в том числе историей РПЦ, православным катехизисом, в заведении преподают церковнославянский и латинский языки. В классах от восьми до 16 человек.

https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html

серпухов

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происшествия, серпухов, взрыв в женском монастыре в серпухове