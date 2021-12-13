RT получил две премии клуба журналистов Мексики
© Фото : RTRT на испанском завоевал две премии Клуба журналистов Мексики
© Фото : RT
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. RT на испанском языке завоевал две премии Клуба журналистов Мексики. Награды получили информационно-аналитическая программа Ahí les va и документальный репортаж RT Reporta "Сексуальное рабство. Заложницы бедности" о торговле людьми в штате Флорида, США.
В номинации "Информационная программа" победителем стал проект Ahí les va. В цикле программ ведущая Инна Афиногенова предлагает критический анализ и ироничный взгляд на политические события в Латинской Америке и мире.
10 декабря, 15:07Проект RT #СтраницыПобеды завоевал золото премии Epica Awards
В категории "Репортаж-расследование" жюри признало лучшим документальный фильм RT "Сексуальное рабство. Заложницы бедности" о торговле людьми в Майами.
RТ Español набрал более 4 млрд просмотров на YouTube, сохраняя лидерство среди новостных каналов, вещающих на испанском языке. RT занимает первое место по просмотрам среди испаноязычных каналов на YouTube в разделе "Новости и политика" (Tubular Labs). На Facebook RT на испанском опережает по числу подписчиков BBC и CNN.
RT стал 11-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики.
22 октября, 12:52RT взял награды в 18 категориях Promax Global Excellence Awards 2021