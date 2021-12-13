https://ria.ru/20211213/premiya-1763477298.html

RT получил две премии клуба журналистов Мексики

RT получил две премии клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 13.12.2021

RT получил две премии клуба журналистов Мексики

RT на испанском языке завоевал две премии Клуба журналистов Мексики. Награды получили информационно-аналитическая программа Ahí les va и документальный репортаж РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:07

2021-12-13T15:07

2021-12-13T15:07

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. RT на испанском языке завоевал две премии Клуба журналистов Мексики. Награды получили информационно-аналитическая программа Ahí les va и документальный репортаж RT Reporta "Сексуальное рабство. Заложницы бедности" о торговле людьми в штате Флорида, США.В номинации "Информационная программа" победителем стал проект Ahí les va. В цикле программ ведущая Инна Афиногенова предлагает критический анализ и ироничный взгляд на политические события в Латинской Америке и мире. В категории "Репортаж-расследование" жюри признало лучшим документальный фильм RT "Сексуальное рабство. Заложницы бедности" о торговле людьми в Майами. RТ Español набрал более 4 млрд просмотров на YouTube, сохраняя лидерство среди новостных каналов, вещающих на испанском языке. RT занимает первое место по просмотрам среди испаноязычных каналов на YouTube в разделе "Новости и политика" (Tubular Labs). На Facebook RT на испанском опережает по числу подписчиков BBC и CNN.RT стал 11-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики.

https://ria.ru/20211210/premiya-1763136577.html

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мексика, телеканал rt, россия