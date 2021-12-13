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На пути к цифровой глобализации: названы лауреаты Digital Leaders Award

На пути к цифровой глобализации: названы лауреаты Digital Leaders Award - РИА Новости, 13.12.2021

На пути к цифровой глобализации: названы лауреаты Digital Leaders Award

Внедрение цифровых технологий стало жизненно необходимым для современного человека, ставящего в приоритет эффективность и оперативность действий. В Дубае 6-7... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:53

2021-12-13T12:53

2021-12-13T12:53

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МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба Форума и Премии Digital Leaders. Внедрение цифровых технологий стало жизненно необходимым для современного человека, ставящего в приоритет эффективность и оперативность действий. В Дубае 6-7 декабря назвали имена лауреатов Премии Digital Leaders, чьи проекты в области цифровизации и онлайн-сервисов признали лучшими в этом году.Мы видим динамический, постоянно ускоряющийся процесс цифровой трансформации, за которым становится все сложнее уследить. Именно поэтому жюри Премии Digital Leaders выделяет самые передовые технологии в сфере диджитал трансформации, чтобы отметить их создателей на международном уровне и продемонстрировать наиболее значимые тренды.Торжественной церемонии награждения победителей предшествовал международный Форум, который впервые прошел в рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" – выставке всемирных технологических достижений, где встретились более сорока спикеров из шести стран, в числе которых: председатель совета директоров Azertelecom Фуад Аллахвердиев, советник генерального директора по инновационному развитию авиакомпании "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский, вице-президент и начальник департамента карточных продуктов и услуг Газпромбанка Дмитрий Лепехин, директор департамента инноваций компании "Магнит" Евгений Джамалов, руководитель комитета по управлению изменениями ассоциации Digital Expert, управляющий партнер Train Your Brain Оксана Набок, Президент по расширению прав и возможностей женщин и молодежи Ее Превосходительство Лайла Раххал Эль Атфани.Участники Форума обсудили методы и возможности внедрения инноваций, новейшие технологии, позволяющие превосходить конкурентов и выходить на новые рынки с применением уникальных стратегий развития, новые бизнес-модели и международные коммуникации в бизнесе.В 2021 году Экспертный совет Премии выделил более пятидесяти победителей, в числе которых: Банк ВТБ, ФГ "ФИНАМ", Газпромбанк, Мегапейдж, Школа управления СКОЛКОВО, S7 Airlines, Международная логистическая компания "СДЭК", POS1ER, Международный холдинг интегрированных коммуникаций "ADSbase", Гостиничный комплекс "Имеретинский", ГК "О’КЕЙ" и компания "РЕКСОФТ", Аэрофлот, БАТ Россия, Сбербанк, СУЭК, Lenta.ru, G-Core Labs, Председатель Правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова, S7 TechLab, ГК CMS.На сегодняшний день чрезвычайно важным становится создание площадки, где клиент быстро и, самое главное, интуитивно сможет получить нужную информацию и приобрести необходимую услугу. Это повышает лояльность клиента, увеличивает индекс доверия и помогает найти новые точки взаимодействия с ним. "Еще в 2019 году "Имеретинский" взял курс на активное развитие digital направления. Теперь наш сайт – это единая удобная платформа для гостей комплекса, где можно не просто забронировать номер, но и зарегистрироваться онлайн, заказать дополнительные услуги, трансфер, столик в ресторане и даже букет цветов. Полученная награда вдохновляет весь наш коллектив на новые идеи, которые будем воплощать в digital!", – прокомментировал Евгений Орлов, руководитель отдела по связям с общественностью ГК "Имеретинский".Стратегическое видение в сфере инновационных процессов позволяет внедрить новые технологии и бизнес решения на всех этапах, что в перспективе отражается на всех показателях компании, приводя к экономическому росту. "Автоматизация маркетинга при тотальной цифровизации неизбежна. Нам удалось найти решение, одинаково успешно работающее для всех сегментов товаропроводящей цепочки, благодаря использованию биг дата, ИИ, смарт-банковских интегрированных решений. Платформа уже работает, и можно с уверенностью говорить о ее успешности и эффективности для бизнеса", – сообщила Юлия Ястребова, идейный вдохновитель и двигатель создания платформы MY BONUS REWARD от агентства POS1ER.Digital Leaders Award – это еще и отличная площадка для поиска бизнес-контактов и выстраивания деловых отношений. "Для меня победа в номинации "Цифровой лидер года" – это показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. Рад, что мою экспертизу и вклад в цифровизацию бизнеса высоко оценили на международном уровне. Благодаря премии Digital Leaders я также расширил круг надежных знакомств для совместного развития digital-индустрии в России и за рубежом", – отметил Денис Лагутенко, основатель холдинга ADSbase.В числе партнеров Премии – EurAsia, Международный холдинг интегрированных коммуникаций "ADSbase". Официальное онлайн PR-агентство – Pronline.Digital Leaders Award, выявляющая лучшие цифровые продукты, проекты и решения, вручается с 2020 года. В состав Экспертного совета Премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы