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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Серпухове
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Серпухове
Восемь человек проходят лечение в больницах после взрыва в Серпухове, из них один, сам подозреваемый, в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:03
2021-12-13T14:03
2021-12-13T14:12
происшествия
серпухов
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Восемь человек проходят лечение в больницах после взрыва в Серпухове, из них один, сам подозреваемый, в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного Минздрава."На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава Московской области находятся восемь человек… Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия - в тяжелом", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763463387.html
серпухов
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происшествия, серпухов, взрыв в женском монастыре в серпухове
14:03 13.12.2021 (обновлено: 14:12 13.12.2021)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Серпухове
Восемь пострадавших при ЧП в монастыре в Серпухове находятся в больницах