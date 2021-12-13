https://ria.ru/20211213/postradavshie-1763464333.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Серпухове

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Серпухове

Восемь человек проходят лечение в больницах после взрыва в Серпухове, из них один, сам подозреваемый, в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:03

2021-12-13T14:03

2021-12-13T14:12

происшествия

серпухов

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Восемь человек проходят лечение в больницах после взрыва в Серпухове, из них один, сам подозреваемый, в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного Минздрава."На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава Московской области находятся восемь человек… Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия - в тяжелом", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763463387.html

серпухов

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происшествия, серпухов, взрыв в женском монастыре в серпухове