https://ria.ru/20211213/politsiya-1763391037.html
В Приморье будут судить бывших полицейских за сфабрикованные дела
В Приморье будут судить бывших полицейских за сфабрикованные дела - РИА Новости, 13.12.2021
В Приморье будут судить бывших полицейских за сфабрикованные дела
Двух бывших транспортных полицейских в Приморье будут судить за то, что они дважды подкинули местному жителю наркотики и, избив его, заставили признаться в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T08:17
2021-12-13T08:17
2021-12-13T08:17
происшествия
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Двух бывших транспортных полицейских в Приморье будут судить за то, что они дважды подкинули местному жителю наркотики и, избив его, заставили признаться в хранении запрещенных веществ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."По версии следствия, в 2016 году старший оперуполномоченный Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте и его сослуживец (ранее осужден за превышение полномочий с применением насилия) с целью улучшения показателей работы по выявлению и пресечению преступлений незаконно задержали мужчину, избили, применили наручники и подложили в одежду более 3 граммов смешанного с табаком гашишного масла", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, фигуранты заставили мужчину признаться в изготовлении и хранении наркотиков.В дальнейшем старший оперуполномоченный незаконно приобрел более 1 грамма наркотика и попросил другого сотрудника полиции подкинуть его во время обыска в доме потерпевшего, отмечает ДВТП. В результате в отношении мужчины было возбуждено второе уголовное дело.Действия полицейских выявили сотрудники отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО и УФСБ России по Приморскому краю. Уголовное преследование потерпевшего прекращено.Один полицейский обвиняется по статьям "фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступлению", "превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий", "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и "организация совершения превышения должностных полномочий". Второй обвиняется в превышении должностных полномочий."Уголовное дело прокуратура направила в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20211210/proisshestvie-1763169726.html
https://ria.ru/20211210/krym-1763144560.html
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, россия
В Приморье будут судить бывших полицейских за сфабрикованные дела
В Приморье будут судить бывших полицейских за сфабрикованные по "выбитым" показаниям дела
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости.
Двух бывших транспортных полицейских в Приморье будут судить за то, что они дважды подкинули местному жителю наркотики и, избив его, заставили признаться в хранении запрещенных веществ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура
.
"По версии следствия, в 2016 году старший оперуполномоченный Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте и его сослуживец (ранее осужден за превышение полномочий с применением насилия) с целью улучшения показателей работы по выявлению и пресечению преступлений незаконно задержали мужчину, избили, применили наручники и подложили в одежду более 3 граммов смешанного с табаком гашишного масла", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, фигуранты заставили мужчину признаться в изготовлении и хранении наркотиков.
В дальнейшем старший оперуполномоченный незаконно приобрел более 1 грамма наркотика и попросил другого сотрудника полиции подкинуть его во время обыска в доме потерпевшего, отмечает ДВТП. В результате в отношении мужчины было возбуждено второе уголовное дело.
Действия полицейских выявили сотрудники отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО и УФСБ России по Приморскому краю
. Уголовное преследование потерпевшего прекращено.
Один полицейский обвиняется по статьям "фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступлению", "превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий", "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и "организация совершения превышения должностных полномочий". Второй обвиняется в превышении должностных полномочий.
"Уголовное дело прокуратура направила в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.