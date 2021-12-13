https://ria.ru/20211213/politsiya-1763391037.html

В Приморье будут судить бывших полицейских за сфабрикованные дела

В Приморье будут судить бывших полицейских за сфабрикованные дела - РИА Новости, 13.12.2021

В Приморье будут судить бывших полицейских за сфабрикованные дела

Двух бывших транспортных полицейских в Приморье будут судить за то, что они дважды подкинули местному жителю наркотики и, избив его, заставили признаться в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T08:17

2021-12-13T08:17

2021-12-13T08:17

происшествия

приморский край

дальневосточная транспортная прокуратура

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Двух бывших транспортных полицейских в Приморье будут судить за то, что они дважды подкинули местному жителю наркотики и, избив его, заставили признаться в хранении запрещенных веществ, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."По версии следствия, в 2016 году старший оперуполномоченный Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте и его сослуживец (ранее осужден за превышение полномочий с применением насилия) с целью улучшения показателей работы по выявлению и пресечению преступлений незаконно задержали мужчину, избили, применили наручники и подложили в одежду более 3 граммов смешанного с табаком гашишного масла", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, фигуранты заставили мужчину признаться в изготовлении и хранении наркотиков.В дальнейшем старший оперуполномоченный незаконно приобрел более 1 грамма наркотика и попросил другого сотрудника полиции подкинуть его во время обыска в доме потерпевшего, отмечает ДВТП. В результате в отношении мужчины было возбуждено второе уголовное дело.Действия полицейских выявили сотрудники отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО и УФСБ России по Приморскому краю. Уголовное преследование потерпевшего прекращено.Один полицейский обвиняется по статьям "фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступлению", "превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий", "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" и "организация совершения превышения должностных полномочий". Второй обвиняется в превышении должностных полномочий."Уголовное дело прокуратура направила в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20211210/proisshestvie-1763169726.html

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происшествия, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура, россия