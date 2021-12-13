https://ria.ru/20211213/poliklinika-1763440857.html
Строительство поликлиники в Домодедово идет с опережением графика
Строительство поликлиники в Домодедово идет с опережением графика - РИА Новости, 13.12.2021
Строительство поликлиники в Домодедово идет с опережением графика
Строительство поликлиники в городском округе Домодедово Московской области идет с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:40
2021-12-13T12:40
2021-12-13T12:40
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КРАСНОГОРСК, 13 дек – РИА Новости. Строительство поликлиники в городском округе Домодедово Московской области идет с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.Он напомнил, что новая поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену. В учреждении откроется дневной стационар, отделение неотложной помощи, женская консультация, а также детское и взрослое отделения. Прием будут вести как специалисты первичного звена, так и узкие врачи. Общая площадь нового четырехэтажного здания составит почти 10 тысяч квадратных метров.Строительство объекта ведется по нацпроекту "Здравоохранение". Завершить все работы и сдать объект планируется в 2022 году.
https://ria.ru/20211209/podmoskove-1762962126.html
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