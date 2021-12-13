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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 13.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода ожидается в Москве в понедельник, временами будет идти снег, температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T07:58
2021-12-13T07:58
2021-12-13T07:58
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погода
александр синенков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве в понедельник, временами будет идти снег, температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик добавил, что ветер будет южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, погода, александр синенков, россия
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Сотрудник "Фобоса" Синенков: в Москве в понедельник ожидается снег и до минус двух