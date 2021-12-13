https://ria.ru/20211213/pogibshiy-1763526775.html

Спасатели нашли одного погибшего при столкновении судов у берегов Швеции

Спасатели нашли одного погибшего при столкновении судов у берегов Швеции - РИА Новости, 13.12.2021

Спасатели нашли одного погибшего при столкновении судов у берегов Швеции

Спасателям удалось обнаружить тело одного члена экипажа судна, которое перевернулось после столкновения с другим судном у берегов Швеции, сообщила телекомпания... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:08

2021-12-13T18:08

2021-12-13T18:08

в мире

происшествия

швеция

балтийское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763429443_19:0:3660:2048_1920x0_80_0_0_0993251e3427375bb4b4b93229b18551.jpg

МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Спасателям удалось обнаружить тело одного члена экипажа судна, которое перевернулось после столкновения с другим судном у берегов Швеции, сообщила телекомпания SVT со ссылкой на полицию."Один из двух человек, пропавших без вести в результате столкновения судов, был найден в корпусе перевернувшегося датского судна", - говорится в сообщении.Как отметили в полиции, личность погибшего пока не установлена.Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом. Одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Датское судно отбуксировано к берегу. Возбуждено дело о грубом нарушении правил судоходства, следователи полагают, что управление одним из судов велось в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20211213/operatsiya-1763448811.html

швеция

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, происшествия, швеция, балтийское море