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Спасатели нашли одного погибшего при столкновении судов у берегов Швеции
Спасатели нашли одного погибшего при столкновении судов у берегов Швеции - РИА Новости, 13.12.2021
Спасатели нашли одного погибшего при столкновении судов у берегов Швеции
Спасателям удалось обнаружить тело одного члена экипажа судна, которое перевернулось после столкновения с другим судном у берегов Швеции, сообщила телекомпания... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:08
2021-12-13T18:08
2021-12-13T18:08
в мире
происшествия
швеция
балтийское море
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МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Спасателям удалось обнаружить тело одного члена экипажа судна, которое перевернулось после столкновения с другим судном у берегов Швеции, сообщила телекомпания SVT со ссылкой на полицию."Один из двух человек, пропавших без вести в результате столкновения судов, был найден в корпусе перевернувшегося датского судна", - говорится в сообщении.Как отметили в полиции, личность погибшего пока не установлена.Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом. Одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Датское судно отбуксировано к берегу. Возбуждено дело о грубом нарушении правил судоходства, следователи полагают, что управление одним из судов велось в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20211213/operatsiya-1763448811.html
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в мире, происшествия, швеция, балтийское море
Спасатели нашли одного погибшего при столкновении судов у берегов Швеции
Спасатели нашли одного погибшего при столкновении судов в Балтийском море у берегов Швеции