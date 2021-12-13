https://ria.ru/20211213/podozrevaemyy-1763466721.html

В Минздраве рассказали о состоянии подозреваемого во взрыве в Серпухове

В Минздраве рассказали о состоянии подозреваемого во взрыве в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

В Минздраве рассказали о состоянии подозреваемого во взрыве в Серпухове

Подозреваемый во взрыве в Серпухове находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:11

2021-12-13T14:11

2021-12-13T14:41

происшествия

серпухов

взрыв в женском монастыре в серпухове

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подозреваемый во взрыве в Серпухове находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области."На данный момент подозреваемый во взрыве в православной гимназии в Серпухове находится в больнице в тяжелом состоянии,- заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763468662.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, серпухов, взрыв в женском монастыре в серпухове , московская область (подмосковье)