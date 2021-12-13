https://ria.ru/20211213/podozrevaemyy-1763466721.html
В Минздраве рассказали о состоянии подозреваемого во взрыве в Серпухове
В Минздраве рассказали о состоянии подозреваемого во взрыве в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021
В Минздраве рассказали о состоянии подозреваемого во взрыве в Серпухове
Подозреваемый во взрыве в Серпухове находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:11
2021-12-13T14:11
2021-12-13T14:41
происшествия
серпухов
взрыв в женском монастыре в серпухове
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763411622_452:0:3586:1763_1920x0_80_0_0_639d15e6bb691ee61fc5224919a97d16.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Подозреваемый во взрыве в Серпухове находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Московской области."На данный момент подозреваемый во взрыве в православной гимназии в Серпухове находится в больнице в тяжелом состоянии,- заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211213/serpukhov-1763468662.html
серпухов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763411622_851:0:3202:1763_1920x0_80_0_0_6732aa3fe436bf1b167f778fe01343d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серпухов, взрыв в женском монастыре в серпухове , московская область (подмосковье)
14:11 13.12.2021 (обновлено: 14:41 13.12.2021)
В Минздраве рассказали о состоянии подозреваемого во взрыве в Серпухове
Минздрав сообщил, что подозреваемый во взрыве в Серпухове находится в тяжелом состоянии