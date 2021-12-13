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Почти 2,5 тысячи рабочих мест создали в Подмосковье в сфере АПК
Почти 2,5 тысячи рабочих мест создали в Подмосковье в сфере АПК - РИА Новости, 13.12.2021
Почти 2,5 тысячи рабочих мест создали в Подмосковье в сфере АПК
Почти 2,5 тысячи рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса создано в Московской области с начала года, говорится в сообщении министерства сельского... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:19
2021-12-13T12:19
2021-12-13T12:25
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Почти 2,5 тысячи рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса создано в Московской области с начала года, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."На территории Подмосковья в завершающемся 2021 году создано, реконструировано и модернизировано не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций порядка 47 миллиардов рублей. Все эти предприятия агропромышленного комплекса обеспечили работой 2470 жителей региона", — приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Он отметил, что среди крупных объектов в 2021 году было введена была введена 5-я очередь тепличного комплекса "Агрокультура", производственно-складской комплекс "Мистраль", а также завод по производству кормов для животных.
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