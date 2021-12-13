https://ria.ru/20211213/podmoskove-1763430986.html

Почти 2,5 тысячи рабочих мест создали в Подмосковье в сфере АПК

Почти 2,5 тысячи рабочих мест создали в Подмосковье в сфере АПК - РИА Новости, 13.12.2021

Почти 2,5 тысячи рабочих мест создали в Подмосковье в сфере АПК

Почти 2,5 тысячи рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса создано в Московской области с начала года, говорится в сообщении министерства сельского... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:19

2021-12-13T12:19

2021-12-13T12:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152937/31/1529373128_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7c6dbbfa942bd23708a8a9dabba8bf04.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Почти 2,5 тысячи рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса создано в Московской области с начала года, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."На территории Подмосковья в завершающемся 2021 году создано, реконструировано и модернизировано не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций порядка 47 миллиардов рублей. Все эти предприятия агропромышленного комплекса обеспечили работой 2470 жителей региона", — приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Он отметил, что среди крупных объектов в 2021 году было введена была введена 5-я очередь тепличного комплекса "Агрокультура", производственно-складской комплекс "Мистраль", а также завод по производству кормов для животных.

https://realty.ria.ru/20211130/pereotsenka-1761470209.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)