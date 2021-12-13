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Свыше 40 тысяч нарушений чистоты выявили в Подмосковье
Свыше 40 тысяч нарушений чистоты выявили в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2021
Свыше 40 тысяч нарушений чистоты выявили в Подмосковье
Свыше 40 тысяч нарушений чистоты выявлены в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:14
2021-12-13T11:14
2021-12-13T11:14
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Свыше 40 тысяч нарушений чистоты выявлены в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."В Подмосковье расположены 182 368 объектов надзора ведомства. За год выявлено нарушений 40 021, из них устранено 38 420. Количество устраненных нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства на 8% превышает аналогичный показатель за прошлый год", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Олега Баженова.Он отметил, что в ходе инспектирования детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок региона проверено 14 722 объекта, выявлено и устранено 3812 нарушений чистоты и порядка.
https://ria.ru/20211206/musor-1762335301.html
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