https://ria.ru/20211213/podmoskove-1763405368.html

В Подмосковье усилят работу в целях пресечения незаконной вырубки елей

В Подмосковье усилят работу в целях пресечения незаконной вырубки елей - РИА Новости, 13.12.2021

В Подмосковье усилят работу в целях пресечения незаконной вырубки елей

Власти Московской области с 15 декабря усилят работу, направленную на пресечение незаконной вырубки елей и других хвойных деревьев, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:28

2021-12-13T10:28

2021-12-13T10:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Власти Московской области с 15 декабря усилят работу, направленную на пресечение незаконной вырубки елей и других хвойных деревьев, говорится в сообщении комитета лесного хозяйства Подмосковья.В ведомстве напомнили, что штраф за незаконную вырубку хвойных деревьев составляет до 4 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических. В случае, если сумма ущерба превысит 5 тысяч рублей, предусматривается уголовная ответсвенность."Вырубка елки возможна только в специализированных питомниках в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211206/perevozka-1762434428.html

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московская область (подмосковье)