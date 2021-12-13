https://ria.ru/20211213/pechen-1763394022.html
Эти семь привычек убьют вашу печень
Названы привычки, провоцирующие болезни печени - РИА Новости, 13.12.2021
Эти семь привычек убьют вашу печень
Простые повседневные действия способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку наносят урон работе печени — одного из важнейших органов человека, РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:09
2021-12-13T09:09
2021-12-13T15:01
здоровье - общество
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гепатит c
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Простые повседневные действия способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку наносят урон работе печени — одного из важнейших органов человека, пишет портал Eat This, Not That!.Исследователи из Клиники Мэйо в США (Mayo Clinic), одного из крупнейших медицинских центров мира, выделили семь привычек, истощающих главный "фильтр". Первым в списке разрушителей печени назвали алкоголь: спиртные напитки заставляют ее перенапрягаться, а это может привести к повреждению — иногда рубцеванию, называемому фиброзом, а порой— к более серьезной болезни, известной как цирроз.Еще одна проблема для этой железы — химические вещества, которые попадают в организм с дыханием из-за неправильного использования различных аэрозолей. "Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя", — предупредили специалисты.Медики уверены, что снять напряжение с органа-"фильтра" позволяют размеренные физические нагрузки. По их мнению, в день для поддержания здоровья печени нужны полчаса активности.Кроме того, эксперты напомнили о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов, раз в год проводить скрининг на гепатит C, чтобы вовремя начать лечение в случае болезни, ответственно подходить к чистоте инструментов для тату или пирсинга, а также не забывать о правильном питании. Самой неполезной для печени едой считаются жирные, жареные и соленые блюда, добавили они.
https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html
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здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож), гепатит c
09:09 13.12.2021 (обновлено: 15:01 13.12.2021)
Названы привычки, провоцирующие болезни печени
Клиника Мэйо раскрыла семь повседневных привычек, способных разрушить печень
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Простые повседневные действия способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку наносят урон работе печени — одного из важнейших органов человека, пишет портал Eat This, Not That!
.
Исследователи из Клиники Мэйо в США (Mayo Clinic), одного из крупнейших медицинских центров мира, выделили семь привычек, истощающих главный "фильтр". Первым в списке разрушителей печени назвали алкоголь: спиртные напитки заставляют ее перенапрягаться, а это может привести к повреждению — иногда рубцеванию, называемому фиброзом, а порой— к более серьезной болезни, известной как цирроз.
Еще одна проблема для этой железы — химические вещества, которые попадают в организм с дыханием из-за неправильного использования различных аэрозолей. "Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя", — предупредили специалисты.
Медики уверены, что снять напряжение с органа-"фильтра" позволяют размеренные физические нагрузки. По их мнению, в день для поддержания здоровья печени нужны полчаса активности.
Кроме того, эксперты напомнили о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов, раз в год проводить скрининг на гепатит C, чтобы вовремя начать лечение в случае болезни, ответственно подходить к чистоте инструментов для тату или пирсинга, а также не забывать о правильном питании. Самой неполезной для печени едой считаются жирные, жареные и соленые блюда, добавили они.