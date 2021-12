Эти семь привычек убьют вашу печень

https://ria.ru/20211213/pechen-1763394022.html

Названы привычки, провоцирующие болезни печени - РИА Новости, 13.12.2021

Простые повседневные действия способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку наносят урон работе печени — одного из важнейших органов человека, РИА Новости, 13.12.2021

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Простые повседневные действия способны привести к серьезным проблемам со здоровьем, поскольку наносят урон работе печени — одного из важнейших органов человека, пишет портал Eat This, Not That!.Исследователи из Клиники Мэйо в США (Mayo Clinic), одного из крупнейших медицинских центров мира, выделили семь привычек, истощающих главный "фильтр". Первым в списке разрушителей печени назвали алкоголь: спиртные напитки заставляют ее перенапрягаться, а это может привести к повреждению — иногда рубцеванию, называемому фиброзом, а порой— к более серьезной болезни, известной как цирроз.Еще одна проблема для этой железы — химические вещества, которые попадают в организм с дыханием из-за неправильного использования различных аэрозолей. "Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя", — предупредили специалисты.Медики уверены, что снять напряжение с органа-"фильтра" позволяют размеренные физические нагрузки. По их мнению, в день для поддержания здоровья печени нужны полчаса активности.Кроме того, эксперты напомнили о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов, раз в год проводить скрининг на гепатит C, чтобы вовремя начать лечение в случае болезни, ответственно подходить к чистоте инструментов для тату или пирсинга, а также не забывать о правильном питании. Самой неполезной для печени едой считаются жирные, жареные и соленые блюда, добавили они.

