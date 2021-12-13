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Трое жителей Забайкалья умерли, выпив спиртосодержащую жидкость

Трое жителей Забайкалья умерли, выпив спиртосодержащую жидкость - РИА Новости, 13.12.2021

Трое жителей Забайкалья умерли, выпив спиртосодержащую жидкость

Следователи начали проверку после гибели троих мужчин в посёлке Атамановка после употребления спиртосодержащей жидкости, сообщила пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:27

2021-12-13T10:27

2021-12-13T10:27

происшествия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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ЧИТА, 13 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели троих мужчин в посёлке Атамановка после употребления спиртосодержащей жидкости, сообщила пресс-служба СУСК России по Забайкальскому краю."Следователи Читинского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку по факту гибели трех мужчин, которые скончались после употребления неустановленной спиртосодержащей жидкости. По предварительным данным, 9 декабря работники одного из предприятий после рабочего времени распили неустановленную спиртосодержащую жидкость. На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины возраста 33 лет. Что касается третьего пострадавшего, молодого человека 25 лет, он скончался еще через день", - говорится в сообщении.Следователи проводят комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причин смерти. Опрошены руководство предприятия и коллеги погибших мужчин. Устанавливается способ приобретения и производства жидкости. По имеющимся данным, погибшие могли употребить спиртосодержащую жидкость, которая на предприятии используется в технических целях.

https://ria.ru/20211119/metanol-1759756340.html

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происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия