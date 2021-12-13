Россия поставила точку в отношениях с США

Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
Замглавы МИД России Рябков: Москва не видит никакого прогресса в отношениях с США
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с "Известиями" заявил, что Москва не видит никакого прогресса в отношениях с США.
Дипломат подчеркнул, что пока сложно прогнозировать улучшения в отношениях с Вашингтоном, который проводит антироссийскую политику.
"Однобокая негативная предсказуемость есть, а вот в части какой-то перспективы улучшения отношений все совершенно непредсказуемо. <…> Проблемы начались не вчера. Они связаны со стремлением США, по большому счету, отрицать Россию как самостоятельный важный фактор международной жизни, пытаться нам навязывать собственные подходы к целому ряду вопросов — включая то, как нам жить в нашей стране. Все это, разумеется, не позволяет говорить о том, что у нас есть перспектива выправления отношений — по крайней мере, на нынешней стадии я бы не рискнул давать оптимистические прогнозы", — заявил Рябков.
При этом он указал, что кроме нескольких вопросов в области международной безопасности, никакого прогресса в отношениях с США не наблюдается.
"За исключением запуска нескольких структурированных диалогов по направлениям, конечно, важным и составляющим стержневые аспекты международной безопасности — я имею в виду стратегическую стабильность и ИКТ-безопасность — мы не видим никакого прогресса", — сказал Рябков.
Как подчеркнул замглавы МИД, и в этих вопросах пока только созданы каналы диалога, и сейчас преждевременно говорить о будущих "глобальных, значимых, прорывных решениях" в этом направлении.
Кроме того, Рябков отметил, что на переговорах с США Россия не смешивает вопросы стратегической безопасности и проблемы двухсторонних отношений между странами.