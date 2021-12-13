https://ria.ru/20211213/otnosheniya-1763384353.html

Россия поставила точку в отношениях с США

Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД - РИА Новости, 13.12.2021

Россия поставила точку в отношениях с США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с "Известиями" заявил, что Москва не видит никакого прогресса в отношениях с США. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T01:37

2021-12-13T01:37

2021-12-13T01:37

в мире

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с "Известиями" заявил, что Москва не видит никакого прогресса в отношениях с США.Дипломат подчеркнул, что пока сложно прогнозировать улучшения в отношениях с Вашингтоном, который проводит антироссийскую политику.При этом он указал, что кроме нескольких вопросов в области международной безопасности, никакого прогресса в отношениях с США не наблюдается.Как подчеркнул замглавы МИД, и в этих вопросах пока только созданы каналы диалога, и сейчас преждевременно говорить о будущих "глобальных, значимых, прорывных решениях" в этом направлении.Кроме того, Рябков отметил, что на переговорах с США Россия не смешивает вопросы стратегической безопасности и проблемы двухсторонних отношений между странами.

https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия