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Путин заявил Джонсону, что Киев использует в Донбассе запрещенное оружие
Путин заявил Джонсону, что Киев использует в Донбассе запрещенное оружие - РИА Новости, 13.12.2021
Путин заявил Джонсону, что Киев использует в Донбассе запрещенное оружие
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Британии Борису Джонсону, что Киев использует в зоне конфликта в Донбассе РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:17
2021-12-13T19:24
в мире
киев
донбасс
ситуация в днр и лнр
оон
москва
владимир путин
нато
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Британии Борису Джонсону, что Киев использует в зоне конфликта в Донбассе запрещенные минскими соглашениями тяжелые вооружения и беспилотники, сообщает пресс-служба Кремля."Украинские власти... используют в зоне конфликта запрещенные минским "комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, оон, москва, владимир путин, нато, борис джонсон, россия
19:17 13.12.2021 (обновлено: 19:24 13.12.2021)
 
Путин заявил Джонсону, что Киев использует в Донбассе запрещенное оружие

Путин заявил Джонсону, что Киев использует в Донбассе запрещенное "Минском" оружие

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Британии Борису Джонсону, что Киев использует в зоне конфликта в Донбассе запрещенные минскими соглашениями тяжелые вооружения и беспилотники, сообщает пресс-служба Кремля.
"Украинские власти... используют в зоне конфликта запрещенные минским "комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
17:17
В ДНР заявили о подготовке украинскими силовиками провокаций в Донбассе
 
В миреКиевДонбассСитуация в ДНР и ЛНРООНМоскваВладимир ПутинНАТОБорис ДжонсонРоссия
 
 
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