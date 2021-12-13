19:17 13.12.2021 (обновлено: 19:24 13.12.2021)
Путин заявил Джонсону, что Киев использует в Донбассе запрещенное оружие
Путин заявил Джонсону, что Киев использует в Донбассе запрещенное "Минском" оружие
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора указал премьер-министру Британии Борису Джонсону, что Киев использует в зоне конфликта в Донбассе запрещенные минскими соглашениями тяжелые вооружения и беспилотники, сообщает пресс-служба Кремля.
"Украинские власти... используют в зоне конфликта запрещенные минским "комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.