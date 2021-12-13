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В России разработали план реагирования при распространении омикрон-штамма
В России разработали план реагирования при распространении омикрон-штамма - РИА Новости, 13.12.2021
В России разработали план реагирования при распространении омикрон-штамма
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что план реагирования при распространении COVID-19 и, в частности, нового штамма "омикрон" разработан. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:04
2021-12-13T16:04
2021-12-13T16:04
распространение коронавируса
общество
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что план реагирования при распространении COVID-19 и, в частности, нового штамма "омикрон" разработан."Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения "омикрона", и его направили на соответствующий доклад", - сказала она, выступая в Госдуме.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, в ходе которого озвучат план по противодействию новому штамму коронавируса "омикрон".
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В России разработали план реагирования при распространении омикрон-штамма
В России разработали план реагирования при распространении омикрон-штамма коронавируса