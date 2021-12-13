https://ria.ru/20211213/ogranicheniya-1763398096.html

В Новосибирской области ужесточат ограничения по COVID-19

В Новосибирской области ужесточат ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021

В Новосибирской области ужесточат ограничения по COVID-19

Власти Новосибирской области вводят дополнительные меры противодействия коронавирусу – систему QR-кодов распространят на сферу услуг, в новогодние каникулы не... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:45

2021-12-13T09:45

2021-12-13T09:45

распространение коронавируса

общество

новосибирская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

андрей травников

коронавирус covid-19

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НОВОСИБИРСК, 13 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области вводят дополнительные меры противодействия коронавирусу – систему QR-кодов распространят на сферу услуг, в новогодние каникулы не будут работать детские центры, сообщает в понедельник правительство региона."Действие системы QR-кодов с 20 декабря будет распространено на организации сферы услуг, а работа детских развлекательных центров и комнат – приостановлена в период новогодних каникул. Параллельно на региональном уровне – по поручению губернатора – разработают новые меры поддержки для учреждений, которые временно приостановят работу", - говорится в сообщении.На оперативном совещании в облправительстве глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается непростой: за прошедшую неделю зафиксировано 2738 случаев заболеваемости коронавирусом, что всего на 1% меньше предыдущей недели. Подобная ситуация – с отсутствием значительного снижения – сохраняется уже четыре недели, подчеркнул главный санитарный врач области.Щербатов предложил продлить режим повышенной готовности и расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, или справки о перенесенной коронавирусной инфекции в течение предыдущих шести месяцев. Речь идет об учреждениях сферы услуг – парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и SPA-салонах.Также региональный Роспотребнадзор предложил на период проведения предновогодних и новогодних мероприятий приостановить предоставление детских развлекательных услуг, в том числе в детских игровых комнатах и развлекательных центрах. Это связано с ростом заболеваемости детей как коронавирусом, так и ОРВИ."Эти предложения уже были обсуждены и поддержаны на заседании оперативного штаба, и я их тоже поддерживаю", – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он также поручил подготовить предложения о поддержке предпринимателей, которые полностью прекратят работу на это время. Режим повышенной готовности в регионе продлят на всю зиму.

https://ria.ru/20211209/kody-1762878043.html

новосибирская область

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общество, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, андрей травников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии