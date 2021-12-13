В Новосибирской области ужесточат ограничения по COVID-19
В Новосибирской области систему QR-кодов распространят на сферу услуг
НОВОСИБИРСК, 13 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области вводят дополнительные меры противодействия коронавирусу – систему QR-кодов распространят на сферу услуг, в новогодние каникулы не будут работать детские центры, сообщает в понедельник правительство региона.
"Действие системы QR-кодов с 20 декабря будет распространено на организации сферы услуг, а работа детских развлекательных центров и комнат – приостановлена в период новогодних каникул. Параллельно на региональном уровне – по поручению губернатора – разработают новые меры поддержки для учреждений, которые временно приостановят работу", - говорится в сообщении.
На оперативном совещании в облправительстве глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается непростой: за прошедшую неделю зафиксировано 2738 случаев заболеваемости коронавирусом, что всего на 1% меньше предыдущей недели. Подобная ситуация – с отсутствием значительного снижения – сохраняется уже четыре недели, подчеркнул главный санитарный врач области.
Щербатов предложил продлить режим повышенной готовности и расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, или справки о перенесенной коронавирусной инфекции в течение предыдущих шести месяцев. Речь идет об учреждениях сферы услуг – парикмахерских, салонах красоты, косметических, массажных и SPA-салонах.
Также региональный Роспотребнадзор предложил на период проведения предновогодних и новогодних мероприятий приостановить предоставление детских развлекательных услуг, в том числе в детских игровых комнатах и развлекательных центрах. Это связано с ростом заболеваемости детей как коронавирусом, так и ОРВИ.
"Эти предложения уже были обсуждены и поддержаны на заседании оперативного штаба, и я их тоже поддерживаю", – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он также поручил подготовить предложения о поддержке предпринимателей, которые полностью прекратят работу на это время. Режим повышенной готовности в регионе продлят на всю зиму.