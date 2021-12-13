https://ria.ru/20211213/odnoklassniki-1763411257.html

Одноклассники подвели итоги премии "Самый ОК!"

Одноклассники подвели итоги премии "Самый ОК!" - РИА Новости, 13.12.2021

Одноклассники подвели итоги премии "Самый ОК!"

Одноклассники подвели итоги ежегодной премии лучшего российского контента "Самый ОК!" на основе голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:54

2021-12-13T10:54

2021-12-13T10:54

технологии

одноклассники

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Одноклассники подвели итоги ежегодной премии лучшего российского контента "Самый ОК!" на основе голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года.В номинации "Фильм года" победила картина "Пальма", рассказывающая об истории немецкой овчарки. Сериалом года признали сагу о покорении Сибири "Угрюм-река" от Первого канала. Победителем в номинации "Шоу года" второй раз подряд стал детский музыкальный проект "Ты супер!" телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню "РОДНОЙ" певицы LOBODA. Среди трансляций лучшей признана "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света". Голосовать можно было две недели в специальном приложении "Самый ОК!", которое за это время посетили более полумиллиона пользователей. Победители премии получат статуэтки и специальный значок на контент группы на весь год.Одноклассники в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК". В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.

https://ria.ru/20211208/obsuzhdeniya-1762676531.html

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