https://ria.ru/20211213/odnoklassniki-1763411257.html
Одноклассники подвели итоги премии "Самый ОК!"
Одноклассники подвели итоги премии "Самый ОК!" - РИА Новости, 13.12.2021
Одноклассники подвели итоги премии "Самый ОК!"
Одноклассники подвели итоги ежегодной премии лучшего российского контента "Самый ОК!" на основе голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:54
2021-12-13T10:54
2021-12-13T10:54
технологии
одноклассники
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Одноклассники подвели итоги ежегодной премии лучшего российского контента "Самый ОК!" на основе голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года.В номинации "Фильм года" победила картина "Пальма", рассказывающая об истории немецкой овчарки. Сериалом года признали сагу о покорении Сибири "Угрюм-река" от Первого канала. Победителем в номинации "Шоу года" второй раз подряд стал детский музыкальный проект "Ты супер!" телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню "РОДНОЙ" певицы LOBODA. Среди трансляций лучшей признана "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света". Голосовать можно было две недели в специальном приложении "Самый ОК!", которое за это время посетили более полумиллиона пользователей. Победители премии получат статуэтки и специальный значок на контент группы на весь год.Одноклассники в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК". В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.
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технологии, одноклассники
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Одноклассники подвели итоги ежегодной премии лучшего российского контента "Самый ОК!" на основе голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года.
В номинации "Фильм года" победила картина "Пальма", рассказывающая об истории немецкой овчарки. Сериалом года признали сагу о покорении Сибири "Угрюм-река" от Первого канала. Победителем в номинации "Шоу года" второй раз подряд стал детский музыкальный проект "Ты супер!" телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню "РОДНОЙ" певицы LOBODA. Среди трансляций лучшей признана "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света".
Голосовать можно было две недели в специальном приложении "Самый ОК!", которое за это время посетили более полумиллиона пользователей. Победители премии получат статуэтки и специальный значок на контент группы на весь год.
Одноклассники в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК". В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.