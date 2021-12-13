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В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела
В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела - РИА Новости, 13.12.2021
В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела
Один сирийский военный погиб в четверг в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб, еще четверо получили ранения, сообщил замруководителя российского... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T22:07
2021-12-13T22:07
2021-12-13T22:07
война в сирии
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алеппо
сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Один сирийский военный погиб в четверг в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб, еще четверо получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Флайфель позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.Он добавил, что террористы совершили шесть обстрелов в Идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел", - заключил Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)
В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела
В Идлибе погиб сирийский военный из-за ракетного обстрела террористов