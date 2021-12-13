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В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела

В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела - РИА Новости, 13.12.2021

В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрела

Один сирийский военный погиб в четверг в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб, еще четверо получили ранения, сообщил замруководителя российского... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T22:07

2021-12-13T22:07

2021-12-13T22:07

война в сирии

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алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Один сирийский военный погиб в четверг в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб, еще четверо получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Флайфель позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения", - сказал Кулить на брифинге.Он добавил, что террористы совершили шесть обстрелов в Идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – один обстрел", - заключил Кулить.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211205/vzryvy-1762239727.html

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)