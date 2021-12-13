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В Подмосковье поставили на кадастровый учет 20 новостроек
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 20 новостроек - РИА Новости, 13.12.2021
В Подмосковье поставили на кадастровый учет 20 новостроек
Власти Подмосковья на минувшей неделе поставили на кадастровый учет 20 новостроек, что позволило 3,3 тысячи семьям оформить регистрацию по месту жительства,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T12:29
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2021-12-13T12:29
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Власти Подмосковья на минувшей неделе поставили на кадастровый учет 20 новостроек, что позволило 3,3 тысячи семьям оформить регистрацию по месту жительства, говорится в сообщении министерства жилищной политики региона."Больше всего домов поставили на учёт в городском округе Домодедово – 11 объектов. Речь идёт о девяти таунхаусах в коттеджном поселке "Юсупово Лайф Парк" в деревне Юсупово, 2 дома на 512 квартир в ЖК "Домодедово Парк" селе Домодедово", - говорится в сообщении.На втором месте расположились городские округа Котельники и Люберцы, в каждом на учет поставили по два дома. Кадастр получили 2 дома на 1220 квартир в микрорайоне Парковый в городе Котельники и 2 дома на 600 квартир в ЖК "Люберцы Парк" на улице 8 Марта в городе Люберцы.
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