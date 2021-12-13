https://ria.ru/20211213/nedvizhimost-1763510646.html

В Китае усиливается разрыв спроса и предложения на рынке недвижимости

В Китае усиливается разрыв спроса и предложения на рынке недвижимости - РИА Новости, 13.12.2021

В Китае усиливается разрыв спроса и предложения на рынке недвижимости

В Китае усиливается разрыв между спросом и предложением на рынке недвижимости, свидетельствует ноябрьская статистика. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:04

2021-12-13T17:04

2021-12-13T17:04

россия-китай: главное

китай

жилье

недвижимость

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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае усиливается разрыв между спросом и предложением на рынке недвижимости, свидетельствует ноябрьская статистика.Так, в минувшем месяце объем предложения на рынке коммерческой недвижимости 100 крупнейших городов вырос на 2,1% - до 521,1 миллиона квадратных метров. Это самый высокий показатель с августа 2016 года.Одновременно спрос продолжает падение, свидетельствует отчетность 100 крупнейших девелоперов страны, продажи которых в ноябре упали на 37,6% в годовом исчислении.Естественно, что это влечет падение цен на жилье в большинстве городов страны. В октябре цены на первичное жилье снизились в 52 из 70 крупнейших городов КНР. Ноябрьская статистика будет опубликована Госстатом в среду, 15 декабря.

https://ria.ru/20211213/avto-1763430237.html

китай

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китай, жилье, недвижимость