https://ria.ru/20211213/napadavshiy-1763528092.html
Установлена личность напавшего на сотрудника клиники в Москве
Установлена личность напавшего на сотрудника клиники в Москве - РИА Новости, 13.12.2021
Установлена личность напавшего на сотрудника клиники в Москве
Установлена личность мужчины, напавшего на сотрудника стоматологической клиники на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T18:14
2021-12-13T18:14
2021-12-13T18:49
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Установлена личность мужчины, напавшего на сотрудника стоматологической клиники на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Согласно информации, мужчину, напавшего на сотрудника клиники, зовут Мурад Оганесян", - сказал собеседник агентства. Ряд СМИ написал, что Оганесян - "экс-продюсер" из компании, выпустившей фильм "Сволочи".Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала журналистам о возбуждении дела о покушении на убийство после того, как недовольный пациент 1961 года рождения ранил сотрудника стоматологической клиники ножом в клинике на северо-востоке Москвы. Нападавший уже задержан.В свою очередь генеральный директор продюсерского центра "Парадиз" Артур Гюлумян заявил, что мужчина, напавший на сотрудника стоматологической клиники в понедельник, не является продюсером фильмов и сотрудником продюсерского центра."…В продюсерском центре "Парадиз" никогда не работал Мурад Оганесян. Он работал в других компаниях, в группе компаний "Парадиз"… К продюсированию фильмов он не имеет отношения, к производству как продюсер", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Оганесян уже давно не работает в связи "с психическим состоянием здоровья".
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
18:14 13.12.2021 (обновлено: 18:49 13.12.2021)
Установлена личность напавшего на сотрудника клиники в Москве
Источник: на сотрудника стоматологической клиники в Москве напал Мурад Оганесян
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Установлена личность мужчины, напавшего на сотрудника стоматологической клиники на северо-востоке Москвы
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Согласно информации, мужчину, напавшего на сотрудника клиники, зовут Мурад Оганесян", - сказал собеседник агентства. Ряд СМИ написал, что Оганесян - "экс-продюсер" из компании, выпустившей фильм "Сволочи".
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
рассказала журналистам о возбуждении дела о покушении на убийство после того, как недовольный пациент 1961 года рождения ранил сотрудника стоматологической клиники ножом в клинике на северо-востоке Москвы. Нападавший уже задержан.
В свою очередь генеральный директор продюсерского центра "Парадиз" Артур Гюлумян заявил, что мужчина, напавший на сотрудника стоматологической клиники в понедельник, не является продюсером фильмов и сотрудником продюсерского центра.
"…В продюсерском центре "Парадиз" никогда не работал Мурад Оганесян. Он работал в других компаниях, в группе компаний "Парадиз"… К продюсированию фильмов он не имеет отношения, к производству как продюсер", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Оганесян уже давно не работает в связи "с психическим состоянием здоровья".