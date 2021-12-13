https://ria.ru/20211213/napadavshiy-1763528092.html

Установлена личность напавшего на сотрудника клиники в Москве

Установлена личность напавшего на сотрудника клиники в Москве - РИА Новости, 13.12.2021

Установлена личность напавшего на сотрудника клиники в Москве

Установлена личность мужчины, напавшего на сотрудника стоматологической клиники на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:14

2021-12-13T18:14

2021-12-13T18:49

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Установлена личность мужчины, напавшего на сотрудника стоматологической клиники на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Согласно информации, мужчину, напавшего на сотрудника клиники, зовут Мурад Оганесян", - сказал собеседник агентства. Ряд СМИ написал, что Оганесян - "экс-продюсер" из компании, выпустившей фильм "Сволочи".Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова рассказала журналистам о возбуждении дела о покушении на убийство после того, как недовольный пациент 1961 года рождения ранил сотрудника стоматологической клиники ножом в клинике на северо-востоке Москвы. Нападавший уже задержан.В свою очередь генеральный директор продюсерского центра "Парадиз" Артур Гюлумян заявил, что мужчина, напавший на сотрудника стоматологической клиники в понедельник, не является продюсером фильмов и сотрудником продюсерского центра."…В продюсерском центре "Парадиз" никогда не работал Мурад Оганесян. Он работал в других компаниях, в группе компаний "Парадиз"… К продюсированию фильмов он не имеет отношения, к производству как продюсер", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Оганесян уже давно не работает в связи "с психическим состоянием здоровья".

https://ria.ru/20211104/delo-1757685724.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия