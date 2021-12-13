https://ria.ru/20211213/moskva-1763480782.html
На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники
На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники - РИА Новости, 13.12.2021
На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники
На севере Москвы мужчина ударил стоматолога частной клиники ножом в живот, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:10
2021-12-13T15:10
2021-12-13T17:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На севере Москвы мужчина ударил стоматолога частной клиники ножом в живот, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту причинения ножевого ранения врачу-стоматологу частной клиники на Ясном проезде", — отмечается в сообщении.Пострадавшего госпитализировали.По предварительным данным, нападавший — 59-летний житель столицы, проходивший лечение в клинике. Его задержали.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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РИА Новости
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происшествия, москва
15:10 13.12.2021 (обновлено: 17:15 13.12.2021)
На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники
На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники, врач госпитализирован