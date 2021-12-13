https://ria.ru/20211213/moskva-1763480782.html

На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники

На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники - РИА Новости, 13.12.2021

На севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники

На севере Москвы мужчина ударил стоматолога частной клиники ножом в живот, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:10

2021-12-13T15:10

2021-12-13T17:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На севере Москвы мужчина ударил стоматолога частной клиники ножом в живот, говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту причинения ножевого ранения врачу-стоматологу частной клиники на Ясном проезде", — отмечается в сообщении.Пострадавшего госпитализировали.По предварительным данным, нападавший — 59-летний житель столицы, проходивший лечение в клинике. Его задержали.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20211213/ekstremisty-1763398704.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва